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istanbul merkezli sahte para ve altın şebekesine büyük operasyon

İstanbul'da sahte para ve sahte altın üretimine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüphelinin hesaplarına öncül suç döneminde toplam 125 milyon lira girişi tespit edildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

istanbul merkezli sahte para ve altın şebekesine büyük operasyon

soruşturmanın seyrine ilişkin bulgular:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 23 Eylül 2025 tarihinde yapılan ihbar sonrası başlatılan çalışmalar neticesinde organize bir yapı tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki incelemeler ile iletişim kayıtlarının değerlendirilmesi sonucunda, şebekenin hem sahte para hem de sahte altın üretimi yaptığını ve elde edilen gelirleri aklama amacıyla sistematik şekilde bankacılık kanallarına soktuğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında toplam 16 şüpheli tespit edildi. Elde edilen deliller, şüphelilerin suçları süreklilik arz edecek biçimde, iş bölümü yaparak işledikleri yönünde kuvvetli şüphe oluşturdu.

operasyon, gözaltılar ve aramalar:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 16 şüpheliye ait 19 adrese arama, el koyma ve yakalama işlemleri yapıldı. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, üç kişinin cezaevinde olduğu, iki şüphelinin ise firari olduğu bildirildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

mali inceleme ve ele geçirilen deliller:

Mali inceleme sonucu, şüphelilerin banka hesaplarında öncül suç dönemine ilişkin olarak toplam 125 milyon lira girişinin tespit edildiği açıklandı. İncelemede, bölünmüş görünümlü nakit yatırma işlemleri ile çeşitli kuyumcu ödemeleri belirlendi ve şüphelilerin beyan edilen gelirleri ile mali hareketleri arasında orantısızlık olduğu kaydedildi. Yetkililer, bu hareketlerin suç gelirlerinin bankacılık sistemine sokulması ve ayrıştırılması süreçleriyle uyumlu olduğunu değerlendirdi.

Adreslerde yapılan aramalarda sahte Türk lirası, sahte ABD doları, sahte altın, bilezik, kolye ile bandrol ve bandrollü kağıtlar ele geçirildi. Operasyonla eş zamanlı olarak şüphelilere ait mal varlıklarına ve banka hesaplarına da el konuldu. Soruşturma işlemlerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü belirtildi.

Sahte para ve altın operasyonunun detayları ortaya çıktı

Sahte para ve altın operasyonunun detayları ortaya çıktı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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