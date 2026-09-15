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İstanbul merkezli soruşturma genişledi: 11 ilde 39 gözaltı

Etkin pişmanlık ifadeleriyle başlayan soruşturmada İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İstanbul merkezli soruşturma genişledi: 11 ilde 39 gözaltı

Soruşturmanın kapsamı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadeler doğrultusunda yeni bir çalışma başlatıldı. Yapılan tespitlerde farklı örgütler içinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen toplam 52 şüpheli belirlendi.

Tespit edilen şüpheliler arasında MLKP içinde olduğu değerlendirilen 44, TKP/ML-TİKKO içinde 4, DSİH-KALDIRAÇ içinde 3 ve MKP içinde 1 kişi yer aldı. Bu şüphelilerden 8'inin yurt dışında, 2'sinin cezaevinde olduğu kaydedildi.

Eş zamanlı operasyonlar ve gözaltılar:

Diğer 42 şüphelinin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere yönelik operasyonlar düzenlendi. İstanbul'da 25 adres ile birlikte, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Elazığ, Mersin, Muğla ve Şanlıurfa'yı kapsayan 17 adres olmak üzere toplam 42 adrese operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgütsel dokümanların yanı sıra 1 tabanca, 2 şarjör ve 53 fişek ele geçirildi.

Soruşturmanın devamı:

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin gelişmelerin ilerleyen süreçte kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

İstanbul merkezli 11 ilde terör operasyonu: 39 gözaltı

İstanbul merkezli 11 ilde terör operasyonu: 39 gözaltı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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