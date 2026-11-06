İstanbul merkezli soruşturmada işyeri saldırılarıyla bağlantılı 12 kişi gözaltına alındı

operasyonun ayrıntıları:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında çalışmaları yoğunlaştırdı. Yapılan planlı çalışmanın ardından bu sabah İstanbul, Adana ve Bursa illerinde, 17 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, soruşturma dosyasında yer alan iddialarla bağlantılı olduğu değerlendirilen malzemeler arasında 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınması üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

olayların kronolojisi:

Soruşturma kapsamında polis kayıtlarına geçen ve fail tespit çalışmaları sonuçlanan olaylar şunlar olarak belirlendi: 7 Ekim'de Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir iş yerine teşebbüste kalan kurşunlama, 9 Ekim'de Güngören'de bir iş yerinin kurşunlanması ve aynı gün aynı ilçede bir aracın kundaklanması, 19 Ekim'de Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir galerinin kurşunlanması, 20 Ekim'de bir kişinin suç örgütü adına tehdit edilmesi, 28 Ekim'de suç örgütü adına silah temin eden kişilere ilişkin bulgular ve 30 Ekim'de Güngören'de faaliyet gösteren bir iş yerinin kundaklanması.

Bu vakımların her biri için failler tek tek tespit edilmeye çalışıldı ve elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilerin yakalanması hedeflendi. Emniyetin açıklamasına göre, bu yedi ayrı olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişiler üzerinde yoğunlaşan operasyon, soruşturmanın saha ayağını oluşturdu.

deliller, güvenlik görüntüleri ve soruşturmanın seyri:

Olay anlarına ait olduğu belirtilen güvenlik kamera görüntüleri soruşturma dosyasına girdi. Görüntüler, saldırıların zamanlaması ve faillerin eylem düzeni hakkında ekiplerin değerlendirmelerinde önemli rol oynadı. Yapılan aramalarda ele geçirilen silaha ilişkin adli süreç başlatıldı ve ruhsatsız tabancanın delil niteliği inceleniyor.

Soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürülüyor; emniyet birimleri ifadelere başvururken delil değerlendirmeleri ve teknik incelemeler devam ediyor. Gözaltına alınanların işlemleri tamamlandıktan sonra soruşturmanın bir sonraki aşamasına ilişkin gelişmeler yetkili makamlarca açıklanacak.

İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONDA, 7 AYRI İŞYERİNE YÖNELİK SİLAHLI SALDIRI YAPMAKLA SUÇLANAN 12 ŞÜPHELİ YAKALANDI.