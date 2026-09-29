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İstanbul merkezli yasa dışı bahis ağına 12 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda 30 şüpheli hakkında işlem başlatıldı; hesaplarında 2023-2026 döneminde 4,1 milyar lira tespit edildi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İstanbul merkezli yasa dışı bahis ağına 12 ilde eş zamanlı operasyon

Jandarma ve savcılık ortak çalışmayla şüphelileri belirledi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerini hedef alan kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan tespitler sonucunda, farklı rollerde görev aldığı belirlenen 30 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Belirlenen siteler ve şüphelilerin rolleri:

Soruşturmada, Grandpashabet, Ramadabet, Merit Royalbet, Superbet, Maxwin, Asusbet, Venombet, Verabet ve Mersobahis isimli toplam dokuz bahis sitesine hizmet verdikleri iddia edilen şüphelilerin; yönetici, finans, canlı destek, teknik sorumlu ve ödeme sorumlusu gibi pozisyonlarda faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Bu dağılım, örgütlü bir yapı içerisinde görev paylaşımı olduğuna işaret ediyor.

Operasyonun kapsamı ve ele geçen dijital deliller:

İstanbul merkezli olmak üzere 12 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin faaliyet yürüttüğü adreslerde aramalar yapıldı. Aramalarda çok sayıda sunucu şifresi, sözde çağrı merkezi personelinin müşterilere okuduğu hazır metinler ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Yapılan incelemeler, operasyonun teknik ve organizasyonel altyapıya odaklandığını gösteriyor.

MASAK raporuna göre şüphelilerin hesaplarında 2023-2026 yılları arasında toplam 4,1 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Mali izleme bulguları, soruşturmanın finansal boyutunu net şekilde ortaya koydu.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 505 banka hesabı ile 82 kripto varlık cüzdanı üzerine bloke konuldu. Bu tedbirlerin, olası mali akışları durdurmaya ve delillerin korunmasına yönelik olduğu belirtildi.

Operasyon sonrası adli işlemlerin sürdüğü, hakkında işlem başlatılan şüphelilere ilişkin hukuki süreç ve ek incelemelerin devam ettiği bildirildi.

İstanbul merkezli 12 ilde 30 şüpheliye yasadışı bahis operasyonu

İstanbul merkezli 12 ilde 30 şüpheliye yasadışı bahis operasyonu

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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