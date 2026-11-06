İstanbul semalarında bulutların iki yüzü

İstanbul semalarında aynı anda iki farklı hava

İstanbul'da gökyüzünü kaplayan yoğun kara bulutlar kent üzerinde etkileyici bir manzara yarattı. Sarıyer'den havadan kaydedilen görüntülerde, şehrin bir kısmının kara bulutlarla örtülmüş olduğu, hemen bitişiğindeki alanlarda ise mavi gökyüzü ve güneş ışınlarının korunmuş olduğu görüldü.

Sarıyer'den kaydedilen görüntüler

Havadan elde edilen karelerde, bulut kümelerinin şehrin farklı noktalarını nasıl ayrı atmosferlere bürüdüğü net biçimde ortaya çıkıyor. Bulutların kapladığı bölgelerde hava daha karanlık ve ağır bir görünüm alırken, yakınındaki semtlerde güneş ışınları bulutların arasından süzülerek parlak alanlar oluşturdu. Bu kontrast, özellikle deniz ve kıyı çizgilerinde belirginleşti.

görsel etki ve kent silueti

Oluşan görüntü şehir siluetine dramatik bir derinlik kattı; bulut kümelerinin yarattığı ışık-gölge oyunları fotoğraf ve video kayıtlarında çarpıcı bir etki bıraktı. Havadan izlenen manzara, aynı anda iki farklı hava hâlinin bir arada görülebileceğini göstererek İstanbul semalarının değişken doğasını yeniden gözler önüne serdi.

İSTANBUL’DA GÖKYÜZÜNÜ KAPLAYAN YOĞUN KARA BULUTLAR İLGİNÇ MANZARALAR OLUŞTURDU. SARIYER’DEN HAVADAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERDE, İSTANBUL’UN BİR BÖLÜMÜNÜN KARA BULUTLARLA KAPLANDIĞI, DİĞER BÖLÜMÜNDE İSE GÜNEŞLİ HAVANIN ETKİSİNİ SÜRDÜRDÜĞÜ GÖRÜLDÜ.