İstanbul valisi Davut Gül: vatandaşlara evde kalma çağrısı

İstanbul valisi uyardı:

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sonrası birçok bölgede su baskınları görüldü. Yetkililer, yarın eğitim ve öğretime ara verildiğini açıklarken, Vali Davut Gül sosyal medya üzerinden vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu.

Valinin açıklaması:

Vali Gül, "Vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça yarın evlerinden çıkmamalarını önemle rica ediyoruz. Bodrum katlarda yaşayan vatandaşlarımızın geceyi daha güvenli ve yüksek katlarda geçirmelerini; dere yataklarından, alt geçitlerden ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmalarını önemle hatırlatıyoruz. Kalacak güvenli yeri olmayan hemşehrilerimiz, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayabilir. Geçmiş olsun" dedi.

Uyarılar ve destek hattı:

Yetkililer, sel riski bulunan alanlardan uzak durulmasını ve özellikle bodrum katlarda yaşayanların daha yüksek katlara geçmelerinin önemini vurguladı. Su baskını riski olan dere yatakları ve alt geçitlere yaklaşılmaması istendi; barınma ihtiyacı olan vatandaşlar için 112 hattı belirtilen başvuru noktası olarak duyuruldu.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL, İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE VATANDAŞLARDAN, ZORUNLU OLMADIKÇA YARIN EVLERİNDEN ÇIKMAMALARINI RİCA ETTİ.