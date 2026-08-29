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İstanbul yağmura hazırlanırken gökkuşağı gökyüzünde kısa bir iz bıraktı

İstanbul’da yağmur öncesi beliren gökkuşağı, şehirde kısa ama etkileyici bir görsel şölen yarattı; fotoğraf ve videolar sosyal medyada paylaşıldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 07:35

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EDİTÖR: Aslı Han

İstanbul yağmura hazırlanırken gökkuşağı gökyüzünde kısa bir iz bıraktı

İstanbul semalarında beklenmedik renk

İstanbul'da yağmur beklentisinin olduğu saatlerde gökyüzünde beliren gökkuşağı, kent sakinlerine kısa süreli bir görsel şölen sundu. Hafif yağmur bulutlarının görünmeye başladığı anlarda, güneş ışığının yönüne bağlı oluşan parlak renkler birçok noktadan gözlemlendi.

doğanın optik oyunu:

Gökkuşağının oluşumu, güneş ışığının yağmur damlalarının içinden geçerken kırılması ve yansımasıyla açıklanıyor. Bu şartlar özellikle güneş alçakta ve yağmur bulutu altta olduğunda bir araya geldiğinde, gökyüzünde belirgin ve kısa süreli renk şeritleri ortaya çıkıyor. İzleyenler için bu, yağmurun hemen öncesinde görülen doğal bir ışık gösterisi olarak kayda geçti.

şehirde yansımalar ve gözlemler:

Olay kısa sürede fotoğraf ve videoya alınarak sosyal medyada paylaşıldı; sahil hattı, parklarda ve bazı caddelerde yürüyüş yapanlar bu anları cep telefonlarıyla belgeledi. Görüntüler, gündelik hayatın akışı içinde kısa ama etkili bir mola olarak değerlendirildi. İstanbul gibi geniş bir alana yayılan bir kentte gökkuşağının fark edilir olması, hava koşullarının yerel ölçekte nasıl değişkenlik gösterebildiğini de gözler önüne serdi.

Gözlemciler, kısa süre sonra yağmurun başladığını belirtti; meteorolojik tahminlerle uyumlu olarak kent genelinde yağmur beklentisi devam ediyor. Gökkuşağı ise bu geçiş döneminin görsel ve hatırlatıcı bir unsuru olarak kayda geçti.

İstanbul’a beklenen yağmur öncesi gökkuşağı sürprizi

İstanbul’a beklenen yağmur öncesi gökkuşağı sürprizi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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