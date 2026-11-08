İstanbul'da 8 bin 372 kişi organ nakli bekliyor, müdürden bağış çağrısı

Güncel durum:

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından paylaştığı güncel verilerle kentteki organ nakli bekleyen hasta sayısını kamuoyuyla paylaştı. Güner, kent genelinde organ nakli bekleyenlerin sayısının 8 bin 372 olduğunu belirtti.

Bekleyen hastaların dağılımı:

Güner’in verdiği dağılımda öne çıkan rakamlar şu şekilde: 7 bin 129’u böbrek, 612’si karaciğer, 493’ü kalp, 79’u pankreas ve 59’u akciğer olmak üzere toplam 8 bin 372 kişi organ nakli bekliyor. Ayrıca Güner, 2026 yılında İstanbul’da; 10’u kalp nakli olmak üzere toplam bin 890 organ naklinin gerçekleştirildiğini aktardı.

Bağış oranı ve çağrı:

Vefat sonrası organ bağışının İstanbul’daki payına dikkat çeken Güner, bu dönemde organ bağışçılarının yalnızca yüzde 13’ünü kadavradan bağışçıların oluşturduğunu söyledi. Güner, organ bağışının nakil bekleyen kişiler için nasıl fark yaratabileceğini vurgulayarak şu ifadeyi kullandı: "Organ bağışı, nakil bekleyen bir insanın sevdikleriyle daha nice anı biriktirmesini mümkün kılabilir."

Güner, vatandaşlara organ bağışı yapmak için kolay erişilebilir kanallar olduğunu hatırlattı ve vatandaşları e-Devlet veya e-Nabız üzerinden organ bağışı beyanında bulunmaya davet etti.

Yetkililer, bağış oranlarının yükselmesi hâlinde bekleyen binlerce kişinin hayatına doğrudan etkide bulunulacağını belirtiyor; sağlık yönetimi ise kayıt işlemlerinin yaygınlaştırılması ve farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekiyor.

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜNER’DEN ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISI: 8 BİN 372 HASTA NAKİL BEKLİYOR