Dolar 48,9756 +0,12%
Euro 55,7124 -0,06%
Bist 12.592,76 -2,38%
Altın Gram 6.558,06 -3,62%
EUR/USD 1,1373 -0,18%
Brent Petrol 97,76 +0,33%
--°

İstanbul'da akşam trafiğini yağmur yüzde 76'ya yükseltti

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde akşam çıkışında yağmur trafiği yavaşlattı; İBB verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 20:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

İstanbul'da akşam trafiğini yağmur yüzde 76'ya yükseltti

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı

İstanbul'da haftanın ilk günü akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun etkisiyle kent genelinde trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre yoğunluk, akşam saatlerinde yüzde 76 olarak ölçüldü. Yağmur, görüş mesafesinin daralması ve araçların yavaşlaması nedeniyle cadde ve ana arterlerde akışı zorlaştırdı.

Aksayan güzergahlar:

D-100 kara yolunda araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Özellikle ana arterlerde hızın düşmesi, kavşaklarda ve gişelerde beklemeyi uzattı; trafikteki araç sayısındaki artış ile birlikte gecikmeler belirginleşti.

Vatandaşların ulaşımı ve etkileri:

İş yerlerinden ve okullarından çıkan vatandaşlar akşam saatlerinde evlerine ulaşmakta zorluk yaşadı. Yağmurun tetiklediği yavaşlayan trafik, toplu taşıma ve özel araç tercihlerini etkiledi; uzmanlar benzer koşullarda yolculuk planlamasını ve ekstra süre ayrılmasını öneriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerinin gösterdiği bu artış, kısa vadede sürücülerin dikkatini ve trafikte sabrını gerektiriyor.

İSTANBUL’DA HAFTANIN İLK GÜNÜ AKŞAM İŞ ÇIKIŞ SAATLERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAĞIŞIN DA ETKİSİYLE...

İSTANBUL’DA HAFTANIN İLK GÜNÜ AKŞAM İŞ ÇIKIŞ SAATLERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAĞIŞIN DA ETKİSİYLE YÜZDE 76’YA ULAŞTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mavinin derinlikleri dome gösterimi öğrencilerle buluştu
images

Sakarya'da ani sağanak yaşamı durma noktasına getirdi: Ferizli'de araç gömüldü,...
images

Şiddetli yağmur Sakarya'yı felç etti: Ferizli OSB yolu göle döndü, evler su altı...
images

Keban'da 45 dakikalık uğraşın sonunda 81 kiloluk Fırat turnası tekneye alındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan: fon piyasasındaki sorun sınırlı, finansal sistemimiz sağlam

Van havalimanında şüpheli yolcuda 2 kilo 100 gram uyuşturucu bulundu

Mavinin derinlikleri dome gösterimi öğrencilerle buluştu

Adıyaman'da kız grupları kavga etti: 1 kişi hastaneye kaldırıldı

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi