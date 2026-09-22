İstanbul'da Anadolu yakasında sabah yağmuru günlük hayatı aksattı

İstanbul'da yağışın seyri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış, Anadolu Yakası’nda sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Yer yer yoğunlaşan yağmur ve zaman zaman artan rüzgar, bazı ilçelerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteorolojinin uyarısı ve beklenti:

Kurumun değerlendirmelerine göre yağışların gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Sabah başlayan yağmur, Anadolu Yakası'nın farklı noktalarında etkili oldu ve rüzgar zaman zaman şiddetini artırdı.

Vatandaşlar ve günlük yaşam:

Yağış nedeniyle dışarıda olanlar zor anlar yaşarken, özellikle açık alanlarda bulunanlar veya işe gitmek zorunda kalan vatandaşlar etkilendi. Rüzgarın yer yer artması da günlük rutinleri daha da güçleştirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerinde, yağışların aralıklı şekilde süreceği belirtilerek uyarıların dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN UYARILARININ ARDINDAN İSTANBUL’DA BEKLENEN YAĞIŞ ANADOLU YAKASI’NDA ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI. YER YER ETKİLİ OLAN YAĞMUR NEDENİYLE VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞARKEN, RÜZGAR DA ZAMAN ZAMAN ETKİSİNİ ARTIRDI.