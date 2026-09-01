Dolar 48,2707 +0,01%
Euro 56,0527 -0,12%
Bist 14.334,06 -2,10%
Altın Gram 6.970,06 +0,22%
EUR/USD 1,1612 -0,09%
Brent Petrol 88,77 +0,45%
--°

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesiyle İstanbul'da balıkçılar bu gece 'vira bismillah' diyerek sezonu açtı; halde mezat ve yoğunluk oluştu.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 05:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

İstanbul'da yeni sezon açıldı:

15 Nisan'da başlayan av yasağının bu gece itibarıyla sona ermesiyle İstanbul sahillerinde balıkçılar aylardır beklenen av sezonunu başlattı. Gece boyunca teknelere ağlar indirildi ve sezonun ilk balıkları kıyıya getirildi. Balıkçılar, uzun süren yasağın ardından tekrar denize açılmanın hareketliliğini yaşadı.

Halde hareketlilik ve mezat:

Gürpınar Balık Hali'ne gelen balıkçılar, avladıkları balıkları mezat usulüyle satışa sundu. Hem satıcı hem de alıcıların hale gelmesiyle sabah saatlerine doğru yoğunluk oluştu; mezatta tekliflerin artması, sezon açılışına dair beklentiyi gösterdi. Halen gözlemlenen hareketlilik, satışların ilk gününde pazardaki dinamizmi yansıttı.

balıkçılar ne dedi:

Balıkçı Yusuf Aslan, palamut, hamsi ve çinekop için bu yıl bereket beklediklerini söyledi: 'Balıkseverler bugün itibariyle av yasağımız kalkmıştır. Herkesi balık yemeye bekliyoruz. Palamut bol, hamsi bol, çinekop bol. Bu sene hepsine doyacağız. Haftada 3 gün balık yemeliyiz.' Aslan'ın ifadeleri, hem satışları canlandırma hem de taze balığa yönlendirme amacı taşıdı.

Sezonun başlamasıyla hem deniz emekçileri hem de tüketiciler için hareketli günler başladı; haldeki mezat ve tezgâhlardaki çeşitlilik, önümüzdeki haftalarda da piyasanın canlı kalacağının işaretlerini veriyor.

Av yasağının bitmesiyle İstanbul’da sezonun ilk balıkları bu gece avlandı

Av yasağının bitmesiyle İstanbul’da sezonun ilk balıkları bu gece avlandı

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İstanbul'da yeni av sezonu ağlarla ve dualarla açıldı
images

Torba'da yeni sezon dualarla ve yavru levrek salımıyla açıldı
images

Fuar38'de Hatay Medeniyetler Korosu'ndan nostalji ve birliktelik rüzgarı
images

Vira bismillahla denize açıldılar Tekirdağ'da sezon dualarla başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Trump: İran'a nükleer müdahale seçeneğini kaldırdım

İstanbul'da yeni av sezonu ağlarla ve dualarla açıldı

Ergin Ataman'ın takımı İzlanda'da net skorlu galibiyetle Dünya Kupası yolunu garantiledi

Sivrikaya: Beşiktaş atmosferi bizi baskı altına aldı, ders çıkaracağız

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı