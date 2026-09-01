İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

İstanbul'da yeni sezon açıldı:

15 Nisan'da başlayan av yasağının bu gece itibarıyla sona ermesiyle İstanbul sahillerinde balıkçılar aylardır beklenen av sezonunu başlattı. Gece boyunca teknelere ağlar indirildi ve sezonun ilk balıkları kıyıya getirildi. Balıkçılar, uzun süren yasağın ardından tekrar denize açılmanın hareketliliğini yaşadı.

Halde hareketlilik ve mezat:

Gürpınar Balık Hali'ne gelen balıkçılar, avladıkları balıkları mezat usulüyle satışa sundu. Hem satıcı hem de alıcıların hale gelmesiyle sabah saatlerine doğru yoğunluk oluştu; mezatta tekliflerin artması, sezon açılışına dair beklentiyi gösterdi. Halen gözlemlenen hareketlilik, satışların ilk gününde pazardaki dinamizmi yansıttı.

balıkçılar ne dedi:

Balıkçı Yusuf Aslan, palamut, hamsi ve çinekop için bu yıl bereket beklediklerini söyledi: 'Balıkseverler bugün itibariyle av yasağımız kalkmıştır. Herkesi balık yemeye bekliyoruz. Palamut bol, hamsi bol, çinekop bol. Bu sene hepsine doyacağız. Haftada 3 gün balık yemeliyiz.' Aslan'ın ifadeleri, hem satışları canlandırma hem de taze balığa yönlendirme amacı taşıdı.

Sezonun başlamasıyla hem deniz emekçileri hem de tüketiciler için hareketli günler başladı; haldeki mezat ve tezgâhlardaki çeşitlilik, önümüzdeki haftalarda da piyasanın canlı kalacağının işaretlerini veriyor.

Av yasağının bitmesiyle İstanbul’da sezonun ilk balıkları bu gece avlandı