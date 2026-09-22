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İstanbul'da beklenen yağmur sokaklarda hazırlıksız anlar yarattı

İstanbul’da meteoroloji uyarısının ardından beklenen yağmur başladı; Avrupa Yakası’nda yer yer etkili olan yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı, ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 12:35

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EDİTÖR: Aslı Han

İstanbul'da beklenen yağmur sokaklarda hazırlıksız anlar yarattı

İstanbul’da yağmur etkisini göstermeye başladı:

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağmur etkili olmaya başladı. Megakent İstanbul sakinleri, özellikle Avrupa Yakası’nda görülen yağışla birlikte kısa süreli zorluklar yaşadı. Ani başlayan yağış bazı mahallelerde yaşamı aksatırken, birçok kişi aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı.

Yağmura sığınanlar genellikle otobüs duraklarına, apartman altlarına veya dükkan önlerine sığındı. Bazı vatandaşlar ise yağışı fırsat bilip sahilde yürüyüş yaparak yağmurun keyfini çıkardı.

kentteki gözlemler ve vatandaş tepkileri:

Vatandaşların bir kısmı beklenmedik yağış nedeniyle koşuşturma yaşarken, diğerleri yağışa hazırlıklı olmanın önemine vurgu yaptı. Toplu taşıma duraklarında kısa süreli kalabalıklar oluştu ve sokaklarda su birikintileri gözlemlendi. Ancak ciddi taşkın veya geniş çaplı aksama bilgisi henüz iletilmedi.

meteoroloji uyarısı ve beklenti:

Meteoroloji yetkilileri daha önce yapmış olduğu uyarılarda kent genelinde yağış beklendiğini duyurmuştu. Yetkililerden alınan bilgiye göre, yağışın ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor; vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.

İstanbul’da sonbaharın ilk etkili yağmuru olarak değerlendirilebilecek bu yağış, günlük yaşamda kısa süreli aksamalar yaratırken, bazıları için de beklenmedik bir mola sundu. Yetkililerin yeni bir duyurusu olması halinde vatandaşlara güncel bilgiler iletilecek.

METEOROLOJİ YETKİLERİNİN YAPTIĞI UYARILARIN ARDINDAN İSTANBUL&#039;DA BEKLENEN YAĞMUR ETKİLİ OLMAYA...

METEOROLOJİ YETKİLERİNİN YAPTIĞI UYARILARIN ARDINDAN İSTANBUL'DA BEKLENEN YAĞMUR ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI. YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANAN VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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