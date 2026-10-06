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İstanbul'da çağrı merkezlerine yönelik siber baskında 95 şüpheli yakalandı

Siber polis, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Beyoğlu ve Şişli'de tespit edilen iki çağrı merkezine eş zamanlı operasyon yaptı; 95 şüpheli gözaltında.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 20:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İstanbul'da çağrı merkezlerine yönelik siber baskında 95 şüpheli yakalandı

operasyonun kapsamı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri teknik ve fiziki takip sonrası uluslararası yatırım dolandırıcılığı yaptığı değerlendirilen şebekelere yönelik çalışma başlattı. Yapılan tespitler doğrultusunda şebeke üyelerinin faaliyetlerini organize ettikleri iki ayrı çağrı merkezinin belirlenmesiyle soruşturma genişletildi.

çağrı merkezlerinin tespiti ve hazırlık:

Soruşturmada, dolandırıcılık faaliyetlerinin Beyoğlu ve Şişli ilçelerindeki iki ayrı çağrı merkezinden koordine edildiği belirlendi. Ekipler, delillerin eksiksiz toplanabilmesi amacıyla teknik izleme ve fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyon kararı aldı.

eş zamanlı operasyon ve gözaltılar:

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, şebeke üyesi olduğu değerlendirilen 95 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemlerinin sürdürüleceği emniyete sevk edildi. Operasyon sırasında elde edilen bulguların soruşturmaya ışık tutması hedefleniyor.

Soruşturmanın çok yönlü ve uluslararası boyutta sürdüğü, emniyetin delil toplama ve işbirliği süreçlerini devam ettirdiği bildirildi. Şüphelilerle ilgili adli işlemler ve ileri soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.

İstanbul’da uluslararası dolandırıcılık şebekesine siber darbe: 95 gözaltı

İstanbul’da uluslararası dolandırıcılık şebekesine siber darbe: 95 gözaltı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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