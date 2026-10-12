İstanbul'da çetelere operasyon: ele geçirilen silahlar emniyette sergilendi

Operasyonların kapsamı ve yakalamalar:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda, özellikle silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı ile iş yeri kurşunlama, yağma, yaralama, tehdit ve kasten öldürme suçlarına karıştığı tespit edilen motosikletli çetelere yönelik kapsamlı müdahaleler gerçekleştirildi. Soruşturmalar savcılık koordinesinde 85 ayrı suç eylemine yönelik devam etti.

Operasyonlarda 289 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 175 kişi tutuklandı; işlemleri hâlen devam eden 51 şüpheli bulunuyor. Emniyet birimleri, bu dönem içinde 20 adet kurşunlama eylem girişiminin engellendiğini bildirdi.

Sergilenen silahlar ve ele geçirilen araçlar:

Operasyonlarda çete üyelerinden çıkan malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Caddesi Yerleşkesi'nde sergilendi. Sergide öne çıkanlar arasında 153 tabanca, 1 uzun namlulu silah, 1 otomatik tabanca, 6 av tüfeği ve 1.024 mermi yer aldı. Ayrıca suçta kullanılan 6 çalıntı motosiklet de teşhir edildi.

İl Emniyet Müdürü'nün mesajı:

Sergiyi gezen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yapılan operasyonların sonucunu değerlendirerek hiçbir suç örgütüne geçit verilmeyeceğini vurguladı. Yıldız, 'Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce son bir ay içerisinde silah ticareti, imalatı ve kurşunlama eylemlerine karışan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar sonucunda 289 şahıs gözaltına alınmış, 175 şahıs tutuklanmış, 51 şahsın işlemleri devam etmektedir' ifadelerini kullandı.

Yıldız ayrıca, 'Operasyonlar neticesinde suçta kullanılan çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmiştir. İki teker üzerinde suç işleyenler bilsinler ki İstanbul emniyetinin demir yumruğu suç örgütlerinin üzerinde olmaya devam edecektir. Aynı azim ve kararlılıkla suçla mücadeleyi sürdürüyoruz' diyerek emniyetin kararlılığını tekrar etti.

ÇETELERDEN ELE GEÇEN SUÇ UNSURLARI EMNİYETTE SERGİLENDİ