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İstanbul'da eğitimde sahadan dönüş: 39 ilçeden talepler aktarıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 39 ilçe 'İstanbul'u Dinliyoruz' buluşmalarında öğrenciler, öğretmenler, veliler ve yöneticilerin eğitim taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 17:13

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

İstanbul'da eğitimde sahadan dönüş: 39 ilçeden talepler aktarıldı

İstanbul'da 39 ilçede eş zamanlı buluşmalar yapıldı:

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, 39 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile eş zamanlı yürütülen 'İstanbul'u Dinliyoruz' programında öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitim yöneticilerinin görüş, öneri ve beklentileri sahada toplandı. Program, Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür liderliğinde eğitim ve okul uygulamalarına ilişkin doğrudan geri bildirim almak amacıyla planlandı.

Amaç ve yürütme biçimi:

Toplantıların temel hedefi, okul iklimi ve eğitim uygulamalarına ilişkin doğrudan görüş almak; ortaya çıkan sorunlara hızlı çözüm üretmektir. Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Fatih Çepni programla ilgili olarak, 'Onların sorunlarını dinleyip çözüm üretmek için hazırız' ifadesini kullandı. Çepni, hafta sonu düzenlenen buluşmaların hafta içi kuruma gelemeyen vatandaşlar ve öğrencilere ek imkân sağladığını vurguladı.

Çepni ayrıca sosyal medya üzerinden etkinlik haberinin yayılmasıyla programa öğrenci ziyaretlerinin gerçekleştiğini anlattı. Bugün üç öğrencinin etkinlik haberini görüp geldiğini belirten Çepni, geçmiş döneme ilişkin teşekkürleri ve gelecek yıl ortak yapılabilecek faaliyetlere dair talepleri not aldıklarını söyledi.

Öğrenci katılımı ve talepler:

Fatih ilçesinde öğrencilerle yapılan düzenli toplantıların önemine değinildi. Çepni, 'Özellikle lise ve ortaokul öğrencilerimize okul iklimine, öğrencinin bakış açısını alıyoruz' diyerek, her ay sınıf başkanları ve okul meclis başkanlarıyla bir araya geldiklerini aktardı. Bu toplantılarda hangi uygulamaların devam etmesinin istenildiği veya hangi uygulamaların öğrencileri rahatsız ettiği sorgulanıyor; gerekçesi varsa açıklama yapılıyor, kaldırılması gerekiyorsa uygulama sonlandırılıyor.

Ziyarete gelen öğrenci Cihan Cavit Erol de sosyal medyadan haberdar olduklarını, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Fatih Çepni'yi makamında ziyaret ederek taleplerini ve ortak proje fikirlerini paylaştıklarını söyledi: 'Geçmiş dönemleri değerlendirdik. Bu yıl içerisinde neler yapabileceğimizi ortak fikirler içerisinde paylaştık. Kendilerine bizleri ağırladıkları için çok teşekkür ediyoruz.'

Yetkililer gelen talepleri kayıt altına aldıklarını ve uygun görülen projelerin hayata geçirilmesi için çalışılacağını belirtti. Çepni, öğrencilerin önerilerinin değerlendirilip uygulanması konusunda kararlı olduklarını ifade ederek, 'En kısa sürede inşallah hayata geçireceğiz' dedi.

‘İstanbul&#039;u Dinliyoruz&#039; buluşmalarında vatandaşların eğitim konusundaki talepleri dinlendi

‘İstanbul'u Dinliyoruz' buluşmalarında vatandaşların eğitim konusundaki talepleri dinlendi

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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