İstanbul'da eş zamanlı baskın: İsrail bağlantılı uluslararası forex şebekesinin Türkiye yapılanması deşifre edildi

Operasyonun kapsamı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 18 Eylül tarihinde İsrail bağlantılı olduğu değerlendirilen uluslararası forex dolandırıcılığı şebekesine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 31 firmaya ait 40’tan fazla dolandırıcılık ofisi hedef alındı ve şebekenin Türkiye yapılanmasına ilişkin ayrıntılar ortaya çıkarıldı.

Soruşturma bulgularına göre, uluslararası kamuoyunda daha önce "Scam Empire" (Dolandırıcılık İmparatorluğu) olarak anılan yapılanmanın İsrail bağlantıları çeşitli ülkelerdeki faaliyetleriyle gündeme gelmiş; İsrail vatandaşları tarafından yürütüldüğü ve bazı İsrailli lobilerin ile bağlantılarının bulunduğu yönünde tespitler yapıldı.

Yapılanma ve uluslararası ilişkiler:

Raporda, İsrailli dolandırıcılık baronlarının farklı ülkelerdeki operasyon sorumlularını belirlediği ve bu kişilerin şirket kurulumu, abonelik işlemleri, insan kaynakları yönetimi ve muhasebe gibi kritik süreçleri organize ettiği belirtildi. 2016 ve 2017 yıllarındaki düzenlemeler sonrasında ikili opsiyon faaliyetlerinin farklı ülkelere kaydığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Gürcistan, Ukrayna, Belarus, Bulgaristan ve Yunanistan'ın bu yapılanmaların faaliyet gösterdiği başlıca ülkeler arasında olduğu vurgulandı.

Soruşturmada ayrıca, şebekenin elde ettiği gelirlerin kripto piyasaları ve soğuk cüzdanlar üzerinden İsrail'e aktarıldığı ve bu gelirlerle ilgili olarak örgüt ile kimi kurum ya da yapıların karşılıklı çıkar ilişkisi içinde olduğuna dair değerlendirmeler yer aldı.

İç işleyiş ve mağdur metodolojisi:

Şebekenin Türkiye ayağında uygulanan yöntemler detaylı biçimde tespit edildi. Öncelikle plazalarda kiralanan paravan çağrı merkezi şirketleri kurularak, gerekli teknik donanım sağlandı. Farklı dilleri konuşabilen kişilere "conversion agent" ve "retention agent" unvanlarıyla iş ilanları verildi; işe alınanlar yaklaşık bir hafta eğitim aldı, her kişiye bir kod ad verildi ve "maske hayat hikâyeleri" oluşturuldu.

Çalışanlara işbaşı öncesi ve periyodik olarak yalan makinesi testleri uygulandığı, güvenlik riski taşıyan kişiler tespit edilirse işe alınmadığı bildirildi. Ofislerde katı güvenlik önlemleri vardı: çalışanların cep telefonu getirmesi yasaklandı, farklı sesleri maskelemek amacıyla yüksek sesli müzik çalındı ve ofis içinde İbranice konuşulması engellendi.

Mağdurlar yerel numaralardan aranıyor; arayan numara her görüşmede değiştiriliyordu. Dolandırıcılar, gerçek şirket unvanı yerine sıkça değiştirilen yatırım platformu isimlerini kullanıyor ve bu platformlara ait olduğu iddia edilen düzmece lisanslar para karşılığında temin ediliyordu. Ofis adresleri ve şirket unvanları da belirli aralıklarla değiştirilerek deşifre olmanın önüne geçilmeye çalışıldı.

Süreçte conversion agentlar mağduru yatırım yapmaya ikna ediyor, ardından retention agentlar daha yüksek meblağlar yatırmasını sağlamaya çalışıyordu. İlk aşamalarda mağdurlara hesaplarından kısmi para çekme izni verilerek güven tesis edildi; sonra çekim izinleri kesiliyor ve hesaplar aniden zarar gösterilir hale getiriliyordu. Hatta mağdurlar tehdit edilerek daha fazla ödeme yapmaya zorlanıyordu.

Şebekenin arayüzü üzerinden farklı finansal varlıklara kaldıraçlı alım-satım yapılıyormuş gibi gösterilse de soruşturma bulgularına göre gerçekte hiçbir alım-satım işlemi yapılmadı; tüm kazanç ve kayıp görüntüleri kurgulanmıştı.

Bunun yanı sıra sistem içinde uygulanan katı bir kuralın da İsrail vatandaşlarının hedef alınmaması olduğu tespit edildi; bu uygulama diğer ülke vatandaşlarının hedef alınabildiği bir yapı yarattı ve soruşturma neticesinde söz konusu faaliyetlerden elde edilen suç gelirleriyle ilgili kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Operasyon ve soruşturma ilerledikçe, Türkiye ayağına ilişkin tespitlerin şebekenin organizasyon modeli ve çalışma yöntemlerine dair önemli kanıtlar sunduğu, bundan hareketle daha geniş soruşturmaların sürdürüleceği bildirildi.

İSRAİL BAĞLANTILI FOREX DOLANDIRICILIĞI ŞEBEKESİNE OPERASYON YAPILDI. ŞEBEKENİN TÜRKİYE AYAĞINDAKİ ELEBAŞLARI VE ÇALIŞMA USULLERİNİN MİT TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARLA TESPİT EDİLDİĞİ BİLDİRİLDİ.