İstanbul'da gaybubet evlerine yönelik operasyonda 5 gözaltı

Operasyonun kapsamı:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY’ye yönelik yeni bir çalışma yürüttü. Soruşturmada örgütün güncel yapılanması içinde firarilerin yakalanmaması ve gizli yaşamlarının sağlanması amacıyla kullanılan 'gaybubet evleri'ne maddi destek sağlandığı tespit edildi.

Çalışmada, haklarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 2 kişinin Üsküdar’daki bir 'gaybubet evine' yerleştirildiği belirlendi. Söz konusu evin kira, aidat, yiyecek ve giyim giderlerinin karşılanmasında; şüphelilerin İstanbul’a gelişleri, gaybubet evine yerleştirilmeleri ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaları süreçlerinde rol oynayan 3 kişi ile birlikte örgütün güncel yapılanması kapsamında faaliyet gösterdikleri kaydedildi.

Adımlar ve yakalanan şüpheliler:

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskınlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca adreslerden birinde bulunan bir kişi hakkında da gözaltı kararı çıkarılarak, toplam 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Hücre evlerinde ve bağlantılı adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 3 milyon 170 bin TL değerinde döviz ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Soruşturmanın seyri:

Savcılık koordinasyonunda yürütülen soruşturma, örgütün güncel gizlenme ve destek mekanizmalarını hedef aldı. Emniyet birimleri, ele geçirilen dijital veri ve finansal bulgular üzerinden şüphelilerin rol dağılımı ve ilave bağlantılarına ilişkin incelemeyi sürdürüyor.

İstanbul'da FETÖ’nün "gaybubet evlerine" operasyon: 5 gözaltı