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İstanbul'da gözaltına alınan ünlüler hastaneye sevk edildi

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler, rutin sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 15:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

İstanbul'da gözaltına alınan ünlüler hastaneye sevk edildi

İstanbul'da gözaltına alınan ünlülere hastane sevki

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü isimler, rutin sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. İşlemler, emniyet birimlerinin gözetiminde gerçekleştirildi ve kontrollerin ardından zanlıların adli işlemlerine devam edildi.

sağlık kontrolü süreci:

Gözaltına alınan şüpheliler, kolluk ekipleri nezaretinde sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan kontrollerin amacı, olası sağlık sorunlarını tespit etmek ve adli takip için gerekli belgeleri tamamlamaktır. İşlemlerin rutin usuller çerçevesinde ilerlediği bildirildi.

adli işlemler ve soruşturmanın gidişi:

Soruşturmayı yürüten birimler, elde edilen bulgular doğrultusunda adli süreçleri sürdürüyor. Hastane işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler emniyete geri götürülerek ifade işlemleri ve diğer prosedürler için yetkililere teslim edildi. Yetkililerden yapılan açıklama olana kadar soruşturmanın ayrıntıları paylaşılmadı.

Gelişmeler doğrultusunda soruşturmanın seyri ve olası yeni adımlar kamuoyuna duyurulacak.

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İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü isimler, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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