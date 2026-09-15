İstanbul'da güneşin ilk ışıkları Avrupa Yakası'nda kartpostallık manzaralar oluşturdu

Sabah saatlerinde İstanbul'da güneşin doğuşu, kentte kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. İstanbul Avrupa Yakası'nda güneş yüzünü gösterirken beliren kızıllık, gün doğumunu görsel bir şölene dönüştürdü.

kızıllığın yarattığı atmosfer:

Güneşin ufuktan yükselmesiyle gökyüzündeki kızıl tonlar şehrin siluetini vurguladı ve birçok noktada etkileyici manzaralar oluştu. Bu renk değişimi, sabahın ilk ışıklarında dikkat çekti.

vatandaşların kaydettiği anlar:

Evlerinden çıkarak işe giden vatandaşlardan bazıları gördükleri o anları izledi ve cep telefonu ile kayda aldı; ortaya çıkan görüntüler, güne başlayış anlarına tanıklık etti.

İSTANBUL’DA SABAH SAATLERİNDE GÜNEŞİN DOĞUŞU ORTAYA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ÇIKARDI.