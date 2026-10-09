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İstanbul’da haczedilen Caspian Airlines uçağı 11 gün sonra Tahran’a hareket etti

EP-KPB tescilli Boeing 737-524, İstanbul Havalimanı’ndan 11 gün sonra IV9071 seferiyle Tahran’a kalktı; haczin kaldırılıp kaldırılmadığı bilinmiyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 20:40

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

İstanbul’da haczedilen Caspian Airlines uçağı 11 gün sonra Tahran’a hareket etti

İstanbul Havalimanı’ndan hareket

İranlı havayolu firması Caspian Airlinesa ait EP-KPB kuyruk tescilli Boeing 737-524 tipi uçak, İstanbul Havalimanı'ndan bugün saat 19.11'de IV9071 sayılı Tahran seferini gerçekleştirmek üzere kalktı.

uçak bilgileri:

Uçak, şirketin birlikte çalıştığı gözetim firmasına ait borçları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda haczedilmişti. 11 gün sonra aynı havalimanından ayrıldı.

haciz kararının durumu:

Yetkililer veya Caspian Airlines tarafından, haciz kararının kaldırılıp kaldırılmadığı ya da borcun ödenip ödenmediğine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

İRANLI HAVAYOLU FİRMASI CASPİAN AİRLİNES’IN İSTANBUL HAVALİMANI’NDA HACZEDİLEN UÇAĞI, 11 GÜN SONRA...

İRANLI HAVAYOLU FİRMASI CASPİAN AİRLİNES’IN İSTANBUL HAVALİMANI’NDA HACZEDİLEN UÇAĞI, 11 GÜN SONRA TAHRAN’A GİRMEK ÜZERE HAVALANDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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