İstanbul'da hafta sonu için dikkat: cuma sabahı başlayıp cumartesi güçlenecek yağışlar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre 16 Ekim Cuma sabahı İstanbul'da yeniden yağış bekleniyor. Kurum, yağışların özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçelerinde kuvvetli olacağını öngörüyor.

Etkili zaman dilimi ve yoğunluk:

Açıklamada, yağışların cuma gecesinden itibaren etkisini artıracağı ve cumartesi günü İstanbul genelinde kuvvetli şekilde devam edeceği belirtildi. Meteoroloji, yoğunluk ve zamanlama açısından ihtiyatlı olunması gerektiğine dikkat çekti.

Uyarı ve mevcut olumsuzluklar:

Yetkililer, 14 Ekim'deki şiddetli yağışların yol açtığı olumsuzlukların sürdüğünü hatırlatarak vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DEĞERLENDİRMELERİNE GÖRE, İSTANBUL’DA 16 EKİM CUMA SABAHINDAN İTİBAREN YENİDEN YAĞIŞ BEKLENİYOR. YAĞIŞLARIN ÖZELLİKLE AVRUPA YAKASI BAŞTA OLMAK ÜZERE KUZEY İLÇELERİNDE KUVVETLİ OLACAĞI TAHMİN EDİLİYOR.