Dolar 49,4280 -0,08%
Euro 55,7034 +0,31%
Bist 11.752,05 -2,64%
Altın Gram 6.684,90 +0,88%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 102,72 -0,44%
--°

İstanbul'da hafta sonu için dikkat: cuma sabahı başlayıp cumartesi güçlenecek yağışlar

Meteoroloji: 16 Ekim Cuma sabahı İstanbul'da yağış bekleniyor; Avrupa Yakası'nın kuzeyinde kuvvetli, Cumartesi etkisini artıracağı bildirildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

İstanbul'da hafta sonu için dikkat: cuma sabahı başlayıp cumartesi güçlenecek yağışlar

İstanbul'da hafta sonu için dikkat: cuma sabahı başlayıp cumartesi güçlenecek yağışlar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre 16 Ekim Cuma sabahı İstanbul'da yeniden yağış bekleniyor. Kurum, yağışların özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçelerinde kuvvetli olacağını öngörüyor.

Etkili zaman dilimi ve yoğunluk:

Açıklamada, yağışların cuma gecesinden itibaren etkisini artıracağı ve cumartesi günü İstanbul genelinde kuvvetli şekilde devam edeceği belirtildi. Meteoroloji, yoğunluk ve zamanlama açısından ihtiyatlı olunması gerektiğine dikkat çekti.

Uyarı ve mevcut olumsuzluklar:

Yetkililer, 14 Ekim'deki şiddetli yağışların yol açtığı olumsuzlukların sürdüğünü hatırlatarak vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DEĞERLENDİRMELERİNE GÖRE, İSTANBUL’DA 16 EKİM CUMA SABAHINDAN...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DEĞERLENDİRMELERİNE GÖRE, İSTANBUL’DA 16 EKİM CUMA SABAHINDAN İTİBAREN YENİDEN YAĞIŞ BEKLENİYOR. YAĞIŞLARIN ÖZELLİKLE AVRUPA YAKASI BAŞTA OLMAK ÜZERE KUZEY İLÇELERİNDE KUVVETLİ OLACAĞI TAHMİN EDİLİYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Endonezya'nın ormanları alev alev: Cava'da müdahalede 4 kişi hayatını kaybetti
images

Kayyum kararı yayın içeriğiyle değil, adli süreçle ilişkili
images

Geminbeli tüneli'ne yeni tarih: kasımda açılması hedefleniyor
images

Ertuğrul Gazi caddesi'nde konfor ve güvenlik için sıcak asfalt

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

L’Oréal’de sınır ötesi atama: Metin Yılmaz Türkiye ve Yunanistan CIO’su oldu

İhsaniye’de büyükbaşlarda koruyucu şap çalışması yoğunlaşıyor

Asırlık mezarlardan korunan şehitliğe: iki kardeşin hatırası nesillere taşınıyor

Kayserispor'a PFDK kararı: yüksek para cezaları ve tribünde kart blokesi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı