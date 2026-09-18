İstanbul'da INTERPOL destekli forex operasyonu: 175 şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyeti'nden kent güvenlik merkezinde bilgilendirme

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Vatan Yerleşkesinde bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sisteminde operasyonun ayrıntılarına ilişkin açıklama yaptı. Yıldız, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda hareket edildiğini ve operasyonun ulusal ile uluslararası iş birliğinin bir ürünü olduğunu belirtti.

Operasyonun yürütülmesi:

Yıldız, operasyonun İçişleri Bakanı öncülüğünde, INTERPOL Genel Sekreterliği ile yürütülen iş birliği kapsamında gerçekleştirildiğini; desteğin, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sağlandığını vurguladı. Açıklamada, operasyonda toplam 175 şüpheli kişinin gözaltına alındığı, finans bürosu ve çağrı merkezi gibi adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin halen devam ettiği bildirildi.

Soruşturmanın kapsamı ve hedefleri:

Soruşturma, yabancı ülke vatandaşlarını forex ve kripto yatırım vaadiyle dolandırdığı iddia edilen ve İsrail bağlantılı olduğu belirtilen bir organizasyonu hedef alıyor. Yıldız, suç ve suçlularla mücadelenin ulusal ve uluslararası düzeyde kararlılıkla sürdüğünü ifade ederek, "Suça geçit yok" mesajını yineledi.

Emniyet müdürü, operasyona katılan birimlere ve iş birliği yapan kurumlara teşekkür ederek, İstanbul'da misafir edilen katılımcı heyete, INTERPOL yetkililerine ve operasyonda görev alan tüm personele iyi çalışmalar diledi. Soruşturma ve el koyma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni adımların kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ SELAMİ YILDIZ AÇIKLAMALARDA BULUNDU