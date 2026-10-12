İstanbul'da iş çıkışı trafiği yüzde 72: Kozyatağı'nda uzun kuyruklar havadan görüntülendi

İstanbul'da iş çıkışı trafiği ölçüldü

İBB Cep Trafik verilerine göre haftanın ilk iş gününde İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %72 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda yoğunluk %76, Avrupa Yakası'nda ise %69 seviyesinde kaydedildi.

İş çıkışı yoğunluğu ve etkileri:

Sürücülerin iş çıkış saatinde dönüşe geçmesiyle birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu arttı. D-100 Karayolu Kozyatağı mevkiinde, Ankara istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi ve yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Havadan görüntüler ve gözlemler:

Ortaya çıkan yoğunluk havadan görüntülendi; çekimler Kozyatağı'ndaki trafik akışının yer yer aksadığını gösterdi. İBB Cep Trafik verileri, iş çıkışı saatlerindeki benzer yoğunlukların sürücüler için gecikmelere yol açtığını ortaya koyuyor.

İSTANBUL'DA HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 72 OLARAK ÖLÇÜLÜRKEN, D-100 KARAYOLU KOZYATAĞI MEVKİİNDEKİ TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.