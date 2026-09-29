İstanbul’da mesleki güvenlik ve iklim haberciliği aynı masada

konferansın açılışı ve ana gündem:

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından İstanbul’da düzenlenen İklim Haberciliği Konferansı, iklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçları ile enerji, ekonomi, sağlık ve iklim politikaları ekseninde tartışmalarla başladı. Konferansa TGC üyelerinin yanı sıra gazeteciler, akademisyenler, medya profesyonelleri ve iletişim fakültesi öğrencileri katıldı.

İlk günün açılış konuşmasını yapan TGC Başkanı Vahap Munyar, konferansın hem mesleki gelişime katkı sağlamak hem de güncel iklim gündemini gündeme taşımak amacıyla düzenlendiğini belirtti. Munyar, Türkiye’nin kuraklık, su kaynaklarının azalması, orman yangınları, aşırı sıcaklar, seller ve tarımsal üretimde yaşanan sorunlar gibi etkileri giderek daha fazla hissettiğini vurguladı.

iklimin yerel etkileri ve COP31 bağlantısı:

Munyar, Kasım ayında Antalya’da yapılacak COP31 zirvesinin önemine dikkat çekerek, bu toplantının gündemi ve sonuçlarının konferansta ele alınacağını söyledi. Konferansta enerji, ekonomi ve sağlık boyutlarıyla iklim krizinin farklı sektörlere etkileri disiplinlerarası bir çerçevede tartışılıyor.

yerel basının rolü ve sahadan haber verme:

Konferansta öne çıkan bir vurgu da yerel basının rolü oldu. Munyar, özellikle yerel gazetecilerin iklim krizinin bölgesel farklılıklarını yerinde gördüğünü, tarım, turizm, ormanlar ve su kaynakları gibi alanlarda yurttaşın yaşadığı sorunları yakından takip ettiğini belirtti. TGC’nin 17 ilden gelen yerel medya temsilcileri ile gerçekleştirilen oturumlar, bu bağlantının güçlü tutulmasına katkı sağladı.

Yerel medya temsilcilerinin, alınan kararların sahadaki uygulamalarını izleyip kamuoyuna aktarmada kritik rol oynadığı vurgulandı; bunun etkin iklim haberciliği için temel bir koşul olduğu belirtildi.

gazetecilerin güvenliği ve Gazze vurgusu:

Munyar, konuşmasında bölgesel çatışmaların gazetecilerin çalışma koşularına olan etkisine de dikkat çekti. Munyar, "Gazze’de yaşanılanlar gazetecilerin haber alma ve haber verme hakkı için ne kadar ağır bedeller ödeyebileceğini bütün dünyaya göstermektedir" ifadelerini kullandı ve 7 Ekim 2023’den bu yana 262 gazetecinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Munyar, Gazze’deki ilgili açıklamalara atıfta bulunarak ayrıca 433'den fazlasının yaralandığının bildirildiğini hatırlattı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak dünyanın neresinde olursa olsun gazetecilerin güvenliğinin sağlanmasını, mesleklerini özgürce yapabilmelerini ve saldırıların soruşturulmasını talep ettiklerini belirtti.

Munyar, gazetecinin savaşın tarafı olmadığını, amacın halka doğru ve zamanda bilgi ulaştırmak olduğunu vurgulayarak, bunun için gazetecilerin yaşama ve çalışma hakkının korunmasının şart olduğunu söyledi.

atölye ve ilerleyen oturumlar:

Konferansın ilk günü "İklim Hikayesi Nasıl Kurulur?" başlıklı atölye ile sonlandı. Etik, veri doğrulama, iklim politikaları ve COP süreci gibi başlıklara odaklanan oturumlar konferansın ikinci gününde de devam edecek. Katılımcılar, haber üretiminde doğruluk, yerel haberciliğin güçlendirilmesi ve gazetecilerin güvenliği konularında somut öneriler geliştirmeye çalışıyor.

Organizatörler, konferansın amaçlarından birinin mesleki dayanışmayı artırmak ve iklim haberciliği pratiğini güçlendirmek olduğunu belirterek, bu tür toplantı ve eğitimlerin sürdürüleceğini ifade etti.

İstanbul’da İklim Haberciliği Konferansı düzenlendi