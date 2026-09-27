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İstanbul'da pazar akşamından çarşambaya kadar gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor

İBB AKOM, Balkanlar kökenli sistemin etkisiyle pazar akşamı 19.00'dan itibaren İstanbul'da çarşambaya kadar aralıklarla kuvvetli yağış, yıldırım ve fırtına uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Selin Yıldız

İstanbul'da pazar akşamından çarşambaya kadar gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor

İBB AKOM meteorolojik değerlendirmesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girdiğini açıkladı. Kurumun değerlendirmesine göre sistem hafta boyunca bölgede etkili olacak; Karadeniz'den gelen nemli hava ile üst atmosferin soğuk, yer seviyesinin daha ılık olması fırtınalı ve yıldırımlı sağanaklara zemin hazırlıyor.

yağışın zamanlaması ve beklenen etkileri:

AKOM verilerine göre yağışlar pazar akşamı saat 19.00 itibarıyla şiddetlenmesi bekleniyor ve çarşamba günü saat 20.00'ye kadar aralıklarla sürecek. Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve kuzey bölgeler ile Anadolu Yakası'nda yoğun sağanak geçişleri öngörülüyor.

Genel ölçekte il genelinde metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düşebileceği tahmin edilirken; Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile gibi kuzey ilçelerde metrekarede 60–100 kilogram, yer yer 100 kilogramın üzerine çıkabileceği bildirildi. Bu durumun sel, su baskını ve ani taşkın risklerini artıracağı vurgulandı.

rüzgar, sıcaklık ve muhtemel etkiler:

Rüzgarın hafta boyunca kuzeyli yönlerden (poyraz ve karayel) aralıklarla fırtına şeklinde eseceği, hızların saatte 30 ila 60 kilometre seviyelerine ulaşabileceği öngörülüyor. Kuvvetli rüzgar ve yağışla birlikte İstanbul'da halen yaklaşık 20 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının hafta ortasına kadar 15 derece düzeylerine gerilemesi bekleniyor; bu da hissedilir bir serinleme yaratacak.

İBB tedbirleri ve vatandaşlara uyarı:

İBB birimleri olası olumsuzluklara karşı önlemlerini artırdı. Mazgal, ızgara ve dere temizliklerinin tamamlandığı; mesai dışı nöbetçi personel görevlendirmelerinin yapıldığı, kot seviyesinin altında kalan alt geçitler, kıyı meydanları ve risk taşıyan kritik noktalarda yağmur suyu pompalarının kontrollerinin gerçekleştirildiği, müdahale ekiplerinin teyakkuz durumuna geçirildiği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların fırtına ve su baskını risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Özellikle kıyı ve kuzey ilçelerdeki yoğun yağış ve rüzgar beklentisi nedeniyle yetkililerin yönlendirmelerine uyulması önemli olduğu belirtildi.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İBB) AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AKOM...

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İBB) AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AKOM, İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE MARMARA BÖLGESİ GENELİNİN BALKANLAR ÜZERİNDEN GELEN SERİN VE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİNE GİRDİĞİNİ DUYURDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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