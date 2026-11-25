gökyüzünde nadir karşılaşma:

İstanbul, sabahın erken saatlerinde doğan güneş ile batı ufkunda hâlâ görünen dolunay'ın aynı anda belirmesiyle olağanüstü bir manzaraya uyandı. Şehrin silüeti ve denizle birleşen bu kompozisyon, sabah ışıklarının ve ayın soluk parlaklığının yan yana sunulduğu nadir anlardan birini oluşturdu.

drone görüntüleri ve renklerin oyunu:

O anlar bir drone kamerası tarafından havadan kayda alınırken, gökyüzü kızıl ve turuncu tonlarla bürünmüş, ayın diski ise net bir şekilde seçiliyordu. Güneşin ufuktan yükselmesiyle ortaya çıkan kontrast, fotoğraf ve video karelerinde adeta bir görsel şölen sundu.

şehir silüetiyle bütünleşen panorama:

Deniz ve tarihi yapıların ayırt edilebilir hatları, gökyüzündeki bu nadir karşılaşmayla birlikte güçlü bir panoramik etki yarattı. Sabahın ilk ışıklarıyla hafifçe aydınlanan şehir, sakin ama etkileyici bir atmosfer sundu.

doğa olayının görsel ve duygusal etkisi:

Güneş ve ayın aynı karede gözlemlenmesi meteorolojik olarak sıradan olmasa da, uygun hava koşulları ve ışık dağılımı böyle anlarda farklı tonların ön plana çıkmasını sağlıyor. Kaydedilen görüntüler, izleyenlere hem görsel zenginlik hem de sabahın dinginliğini aynı anda hissettirdi.

İSTANBUL'DA SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE AY VE GÜNEŞİN GÖKYÜZÜNDE AYNI ANDA BELİRMESİ KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU