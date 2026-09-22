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İstanbul'da sağanak günlük hayatı sekteye uğrattı

Meteoroloji uyarısının ardından İstanbul'da sağanak etkili oldu. Caddeler göle dönerken hazırlıksız kalanlar metro ve Taksim tramvayına sığındı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 22:25

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EDİTÖR: Serkan Varol

İstanbul'da sağanak günlük hayatı sekteye uğrattı

kent genelinde manzaralar:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında İstanbul'da yağmur etkili oldu. Yağışla birlikte caddeler göle döndü, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yağmur altında yürümeye devam ederken, bazıları korunmak için duraklara sığındı.

yağışa yakalananların sığındığı noktalar:

Hazırlıksız yakalananlar metro durakları ve Taksim'deki nostaljik tramvay gibi alanlara sığındı. Küçükçekmece Halkalı Caddesi'nde çekilen görüntüler, kent genelindeki benzer sahneleri yansıtıyor.

meteorolojinin uyarısı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yağışın kent genelinde hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu

İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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