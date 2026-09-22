İstanbul'da sağanak günlük hayatı sekteye uğrattı

kent genelinde manzaralar:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında İstanbul'da yağmur etkili oldu. Yağışla birlikte caddeler göle döndü, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yağmur altında yürümeye devam ederken, bazıları korunmak için duraklara sığındı.

yağışa yakalananların sığındığı noktalar:

Hazırlıksız yakalananlar metro durakları ve Taksim'deki nostaljik tramvay gibi alanlara sığındı. Küçükçekmece Halkalı Caddesi'nde çekilen görüntüler, kent genelindeki benzer sahneleri yansıtıyor.

meteorolojinin uyarısı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yağışın kent genelinde hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu