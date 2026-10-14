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İstanbul'da sağanak mesai çıkışını felç etti: trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı

İstanbul'da sabah başlayan sağanak, mesai çıkışı etkisini sürdürünce yollar tıkandı; İBB verilerine göre şehir genelinde trafik yoğunluğu yüzde 89 seviyesine ulaştı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 17:39

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 17:43

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EDİTÖR: Aslı Han

İstanbul'da sağanak mesai çıkışını felç etti: trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı

şehir genelinde etkili olan sağanak:

İstanbul'da sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent genelinde hissedildi. Yağış, gün boyunca aralıklı olarak devam ederken, mesai saatlerinin bitimiyle birlikte yoğunluğunu korudu.

Sürücüler, ıslak zemin ve görüş mesafesindeki daralma nedeniyle birçok noktada ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın şehir içi trafik akışına etkisi, özellikle ana arterlerde araç kuyruklarına yol açtı.

trafik verileri ve görüntüler:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik verilerine göre kentteki trafik yoğunluğu dikkat çekti. İBB verileri, İstanbul genelinde ve Avrupa Yakası'nda trafik yoğunluğunun %89, Anadolu Yakası'nda ise %85 olarak ölçüldüğünü gösterdi.

Kentin birçok noktasında oluşan uzun araç kuyrukları, vatandaşların ve sürücülerin trafikte ilerlemede zorlandığını ortaya koydu. Trafikteki yoğunluk, D-100 Karayolu Bostancı mevkiinden de görüntülendi ve akışta belirgin yavaşlama kaydedildi.

Yetkililer ve ulaşım kurumları, sürücülere dikkatli olmaları ve trafik bilgilerini takip etmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Yağışın etkisinin azalmasıyla birlikte trafiğin normale dönmesi bekleniyor.

İSTANBUL’DA SABAHIN İLK SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, MESAİ BİTİMİNDE TRAFİK...

İSTANBUL’DA SABAHIN İLK SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, MESAİ BİTİMİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞUNU ARTIRDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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