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İstanbul'da sağanak mesai çıkışını kilitledi

Meteoroloji uyarıları sonrası başlayan sağanak, mesai çıkışı saatlerinde trafikte yoğunluğa yol açtı; E5 Beylikdüzü istikametinde araçlar ilerleyemiyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 19:35

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EDİTÖR: Aslı Han

İstanbul'da sağanak mesai çıkışını kilitledi

İstanbul'da trafik akışı durma noktasına geldi:

İstanbul'da öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış, mesai çıkışıyla birleşince kent genelinde trafik akışını olumsuz etkiledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak ölçüldü.

E5'te beklemeler yoğunlaştı:

Özellikle E5 Karayolu Beylikdüzü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu ve bazı kesimlerde trafik neredeyse durdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yağışın mesai bitimiyle birlikte etkisini sürdürmesi, kentin ana arterlerinde yoğunluğun artmasına neden oldu.

SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE İSTANBUL’DA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ.İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...

SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE İSTANBUL’DA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ.İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI VERİLERİNE GÖRE TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 89 OLARAK ÖLÇÜLDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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