İstanbul'da sağanak uyarısı: 378 112 ekibi ve 5 UMKE görevde

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kentte etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yürütülen çalışmaları sosyal medya hesabından duyurdu. Güner, ekiplerin hazır bulunduğunu ve vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Ekiplerin sahadaki durumu:

Açıklamada, 378 adet 112 Acil Sağlık ekibimiz ve 5 UMKE ekibimizle sahadayız denildi. Güner, ekiplerin gelen ihbarlara hızlı ve etkin şekilde müdahale ettiğini belirtti.

Vatandaşlara uyarılar:

Güner, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmalarını önemle hatırlattı. Ayrıca acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranabileceği bilgisi verildi. Kent genelinde yağışın bazı noktalarda su baskınlarına ve trafik yoğunluğuna neden olduğu da bildirildi.

İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN KUVVETLİ YAĞIŞ KENTİN ÇEŞİTLİ NOKTALARINDA SU BASKINLARINA NEDEN OLURKEN, BİRÇOK NOKTADA DA TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU. YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI BİRÇOK KURUM UYARILARDA BULUNURKEN, İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ABDULLAH EMRE GÜNER DE SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI.