Dolar 48,8323 +0,06%
Euro 55,9159 +0,07%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.899,65 +0,42%
EUR/USD 1,1450 -0,03%
Brent Petrol 99,18 -0,07%
--°

İstanbul’da sağanak yaşamı etkiledi, yolcular tramvaya sığındı

Meteoroloji uyarısının ardından İstanbul’da başlayan sağanak caddeleri su basmasına neden oldu; çok sayıda yolcu metro ve nostaljik tramvaya sığındı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 22:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

İstanbul’da sağanak yaşamı etkiledi, yolcular tramvaya sığındı

İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da sağanak başladı. Kısa sürede yoğunlaşan yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler ve yayalar zaman zaman güçlük yaşadı.

Vatandaşlar raylı sistemlere sığındı:

Şiddetli yağmur sırasında birçok kişi metro duraklarına ve raylı sistemlere sığınarak korunmaya çalıştı. Özellikle Taksim hattındaki nostaljik tramvay, bir sığınak gibi kullanılırken, kent merkezinde ulaşımda aksamalar gözlendi.

Görüntüler ve sahadan notlar:

Küçükçekmece Halkalı Caddesi gibi noktalarda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların görüntüleri kaydedildi. Bazı yaya yolları ve sokaklar kısa süreli suyla dolarken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteorolojinin uyarısı ve beklenti:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, söz konusu yağışın kent genelinde hafta boyunca etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirdi. Vatandaşlara ve sürücülere gerekli tedbirleri almaları tavsiye edildi.

İSTANBUL’DA METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN UYARILARININ ARDINDAN AKŞAM SAATLERİNDE SAĞANAK YAĞIŞ...

İSTANBUL’DA METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN UYARILARININ ARDINDAN AKŞAM SAATLERİNDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU. VATANDAŞLAR METRO DURAĞINA VE TAKSİM’DEKİ NOSTALJİK TRAMVAYA SIĞINDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Pülümür yolunda beklenmedik karşılaşma: anne ayı ve 3 yavrusu
images

Eyüpsultan'da akşam yağışı rögar iddiasıyla caddeleri suyla doldurdu
images

Bartın'da yaralı karaca iyileştirilip doğaya bırakıldı
images

Ayancık'ta yoğun yağış yolları ve esnafı olumsuz etkiledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan türkevi'ne adım attı

Esenyurt'ta yan yana iş yerlerinde yangın: müdahale devam ediyor

Fidan ve Miliband New York'ta görüş alışverişinde bulundu

Bafra'da tarım işletmesinde saman deposu küle döndü: tonlarca yem ve binlerce balya yandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği