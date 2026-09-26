İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı narkotik operasyonu: 164 tutuklama

Operasyonun kapsamı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında toplam 8 iş yeri ve 5 vale noktası arandı.

ele geçirilen maddeler ve deliller:

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve delil ele geçirildi. Kayıtlarda yer alan bulgular arasında 492,85 gram marihuana, 42,5 gram kokain, 38,80 gram metamfetamin, 223 adet sentetik ecza hap, 18 adet ecstasy hap ve 12 gram esrar bulunuyor. Ayrıca 9 şişe içerisinde toplam 45 ml GHB, 1 adet peçeteye emdirilmiş butinaca, 5 adet hassas terazi ve 110 adet tabanca mermisi ile 130 bin 500 lira nakit ele geçirildi.

şüpheliler ve yasal süreç:

Soruşturma kapsamında toplam 180 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 164'ü tutuklandı, 13 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı ve 3 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Soruşturma çerçevesinde elde edilen deliller doğrultusunda işlemler sürdürülüyor.

Yetkililer operasyonun planlı ve koordineli bir çalışma sonucu gerçekleştirildiğini belirtirken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilecek yeni bulguların kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

İstanbul'daki narkotik operasyonunda 164 şüpheli tutuklandı