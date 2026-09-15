İstanbul'da sosyal kiralık konut hamlesi: Arnavutköy Baklalı'da 90 daire havadan görüntülendi

Proje ve başvuru takvimi:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından hayata geçirilen kiralık sosyal konut uygulamasında İstanbul için ilk etap başvuruları 14 Eylül itibarıyla başladı. İlk etapta İstanbul genelinde dört grupta toplam 1.071 konut kura yöntemiyle tahsis edilecek. Başvurular 25 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden ücretsiz yapılıyor ve kura çekilişleri ile ilk teslimlerin Ekim ayında başlaması planlanıyor.

Projede ilerleyen aşamalarda hedeflenen toplam sayı 15 bin kiralık sosyal konut olarak açıklandı. Uygulama; dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı kiralık konuta erişimini kolaylaştırmayı ve kira piyasasının dengelenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Arnavutköy Baklalı'daki uygulama ve kira tarifesi:

Projede ilçeler dört gruba ayrıldı; Arnavutköy tek başına 4. grupta yer alıyor. Arnavutköy Baklalı Mahallesi'nde 90 konutun kiraya verilmesi planlanıyor. Resmi tarifeye göre ilçedeki 2+1 konutlar için aylık tahsis bedelleri 12 bin ile 17 bin TL, 3+1 konutlar için ise 15 bin ile 18 bin TL arasında belirlendi.

Konutların tesliminden itibaren ilk 12 ay boyunca tahsis bedellerinde artış yapılmayacak. İlk artış, 12 aylık sürenin ardından gelen ilk ocak ayında TÜFE oranı esas alınarak uygulanacak. Hak sahipleri konutlarda en fazla 3 yıl kalabilecek ve sürenin sonunda uzatma yapılmayacak.

Arnavutköy Baklalı Toplu Konutları'nda kiralık sosyal konut olarak tahsis edilmesi planlanan dairelerin bulunduğu alan dron kamerasıyla havadan görüntülendi; görüntülerde blokların büyük bölümünün tamamlandığı, altyapı ve yol çalışmalarının ise sürdüğü görüldü.

Piyasa analizi ve uzman görüşü:

Gayrimenkul danışmanı Enescan Demir, Baklalı Toplu Konutları'nda yaklaşık 3 bin 750 bağımsız bölüm bulunduğunu belirtti. Demir, proje kapsamındaki 90 dairenin kiraya verilmesinin bölgedeki piyasa üzerinde etkisi olabileceğini fakat kısa vadede belirgin bir düşüş beklemediğini söyledi.

Demir ayrıca bölgede benzer nitelikteki dairelerin şu an için 25 bin ile 40 bin TL arasında kiralandığını ifade etti ve projenin devam etmesi halinde ilerleyen dönemlerde kiralarda bir düşüş görebileceklerini kaydetti. Başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahipleri kura ile belirlenecek ve İstanbul'da ilk etapta tahsis edilecek 1.071 konutun teslim sürecinin Ekim ayında başlaması hedefleniyor.

Projeye başvuru yapacak vatandaşların; 18 yaşını tamamlamış T.C. vatandaşı olmaları, İstanbul'da en az 1 yıldır kesintisiz ikamet ediyor olmaları ve hane halkı aylık net gelirinin 100 bin TL'yi aşmaması gerekiyor. Başvuru sahibinin veya eşinin adına bağımsız konut bulunmaması, son 5 yıl içinde bağımsız konut alım-satımı yapılmamış olması ve genel kural olarak evlilik şartı aranıyor; 65 yaşını dolduran başvuru sahipleri bu evlilik şartından muaf tutuluyor.

İstanbul’da kiralık sosyal konut başvuruları başladı: Arnavutköy’deki 90 konut böyle görüntülendi