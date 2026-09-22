Dolar 48,8149 +0,01%
Euro 55,8454 -0,20%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.850,27 -0,44%
EUR/USD 1,1438 -0,27%
Brent Petrol 100,39 +0,05%
--°

İstanbul'da Suudi Arabistan milli günü resepsiyonu: kültür ve iş dünyası bir arada

Suudi Arabistan'ın 23 Eylül'deki 96. milli günü, Mandarin İstanbul'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı; diplomasi, kültür ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 11:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

İstanbul'da Suudi Arabistan milli günü resepsiyonu: kültür ve iş dünyası bir arada

Suudi Arabistan milli günü kutlaması İstanbul’da

Suudi Arabistan Krallığı'nın 23 Eylül tarihindeki 96. yıl dönümü kutlaması, Mandarin İstanbul'da yapılan resepsiyonla anıldı. Etkinlik, iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra kültürel yakınlaşmayı ön plana çıkardı.

katılımcılar:

Geceye ev sahipliği yapan Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu temsilcileri, Başkonsolos Abdulmajeed Aldosari ile misafirleri kapıda karşıladı. Türkiye cephesinden Dışişleri Bakanlığı'nı temsilen Büyükelçi Mehmet Mustafa Göksu ve İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün ile birlikte yabancı misyon temsilcileri ve iki ülkenin iş adamları da resepsiyona iştirak etti.

program ve sunum:

Resepsiyon, Türkiye ve Suudi Arabistan milli marşlarının okunmasıyla başladı. Konuklara ülkenin tarih ve kültür değerlerini yansıtan görseller eşliğinde bilgiler verildi; sunumda ayrıca Mekke Anlaşması'nın Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan birlikteliğini gösteren görüntüleri de yer aldı. Protokol üyeleri, milli güne özel hazırlanan pastayı birlikte keserken davetlilere Suudi mutfağından lezzetler ikram edildi. Gece, katılımcıların sohbet ve görüşmeleriyle son buldu.

SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI’NIN, 23 EYLÜL MİLLİ GÜNÜ’NÜN 96. YIL DÖNÜMÜ, İSTANBUL’DA DÜZENLENEN...

SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI’NIN, 23 EYLÜL MİLLİ GÜNÜ’NÜN 96. YIL DÖNÜMÜ, İSTANBUL’DA DÜZENLENEN RESEPSİYONLA KUTLANDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Salihli'de silahlı soygun sonrası kuyumcular dayanışma için kepenk kapattı
images

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç Orhangazi'de son yolculuğuna uğurlan...
images

Müftüler Aydın'da hizmetlerin etkinliği ve eğitim çalışmalarını yeniden ele aldı
images

Aydın'da gençlerin medyaya ilk kadrajı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tavşanlı'da iki gündür kayıp gece bekçisi ormanda ölü bulundu

Emin Olcay savcılardan açıklama bekliyor: yiğitlerin kanı yerde kalmasın

Edirne'de sağanak günlük hayatı etkiledi

Düzce'de yasa dışı bahis ağına büyük operasyon

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği