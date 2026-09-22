İstanbul'da Suudi Arabistan milli günü resepsiyonu: kültür ve iş dünyası bir arada

Suudi Arabistan milli günü kutlaması İstanbul’da

Suudi Arabistan Krallığı'nın 23 Eylül tarihindeki 96. yıl dönümü kutlaması, Mandarin İstanbul'da yapılan resepsiyonla anıldı. Etkinlik, iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra kültürel yakınlaşmayı ön plana çıkardı.

katılımcılar:

Geceye ev sahipliği yapan Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu temsilcileri, Başkonsolos Abdulmajeed Aldosari ile misafirleri kapıda karşıladı. Türkiye cephesinden Dışişleri Bakanlığı'nı temsilen Büyükelçi Mehmet Mustafa Göksu ve İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün ile birlikte yabancı misyon temsilcileri ve iki ülkenin iş adamları da resepsiyona iştirak etti.

program ve sunum:

Resepsiyon, Türkiye ve Suudi Arabistan milli marşlarının okunmasıyla başladı. Konuklara ülkenin tarih ve kültür değerlerini yansıtan görseller eşliğinde bilgiler verildi; sunumda ayrıca Mekke Anlaşması'nın Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan birlikteliğini gösteren görüntüleri de yer aldı. Protokol üyeleri, milli güne özel hazırlanan pastayı birlikte keserken davetlilere Suudi mutfağından lezzetler ikram edildi. Gece, katılımcıların sohbet ve görüşmeleriyle son buldu.

SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI’NIN, 23 EYLÜL MİLLİ GÜNÜ’NÜN 96. YIL DÖNÜMÜ, İSTANBUL’DA DÜZENLENEN RESEPSİYONLA KUTLANDI.