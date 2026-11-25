İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonun kapsamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatıldı. Soruşturma dosyasında fuhuş ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ve "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlamaları yer alıyor.

Soruşturmada ulaşılan deliller

Soruşturma kapsamında şüpheli savunmaları, bilgi sahiplerinin tanıklıkları, gizli tanık anlatımları ile ele geçirilen cep telefonu ve dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi inceleme raporları değerlendirildi. Bu incelemeler sonucu yeni delillere ulaşıldığı ve uyuşturucu madde kullanıldığı veya bulundurulduğu yönünde şüphe oluştuğu bildirildi.

Gözaltılar ve şüpheli sayısı

Savcılık talimatıyla soruşturmada tespit edilen ve aralarında sanatçı Özcan Deniz, yönetmen Cem Karcı, organizatör Erdal Bozkuş ve oyuncu Deniz Çakır Baykal gibi isimlerin de bulunduğu 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 24 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Deniz Sözen, Mehmet Can Karcı, Murat Ceylan, Deniz Çakır Baykal, Pınar Bent, Ceylan Kaya, Işıl Işık Demir, İbrahim İzzet Özilhan, Burhan Karaca, Cem Güler, Erdal Bozkuş, İbrahim Yılmaz, Özcan Deniz, Saghar Shojaei, İlknur Şahin, Burcu Özberk, Meltem Özkayan, Seher Grothe Sevdişan, Murat Başoğlu, Muammer Kapucuoğlu, Ufuk Gündoğdu, Onur Yüksel, Cansu Taşkın ve Özden Cerrahoğlu yer alıyor.

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