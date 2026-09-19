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İstanbul'da uyuşturucu soruşturmasında iki tutuklama, bazı ünlüler adli kontrolle serbest

Bakırköy soruşturmasında jandarma operasyonuyla birçok isim gözaltına alındı; Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı, bazı şüpheliler adli kontrolle serbest.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 14:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İstanbul'da uyuşturucu soruşturmasında iki tutuklama, bazı ünlüler adli kontrolle serbest

Bakırköy soruşturmasında son gelişme

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da jandarma ekiplerinin sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, 'Sefo' lakaplı şarkıcı Seyfullah Sağır ve oyuncu Melis Sezen'in de bulunduğu bazı ünlü isimler gözaltına alındı.

Adli işlemler ve sevk süreci

Adli Tıp Kurumuna getirilen şüpheliler arasında yer alan Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve hakimlikçe tutuklanmalarına karar verildi. Diğer şüphelilere ilişkin adli işlemler de devam etti.

Serbest bırakılanlar ve gözaltı süresi uzatılanlar

İşlemlerinin ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılanlar arasında Muhammet Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş bulundu. Öte yandan Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa'nın gözaltı süreleri uzatıldı.

Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır, Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Aydan Osmanoğlu ile Melisa Şenolsun serbest bırakıldı. Soruşturma ve adli süreçler Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam ediyor.

Ünlülere yönelik &#039;uyuşturucu&#039; soruşturmasında 2 tutuklama

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturmasında 2 tutuklama

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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