İstanbul’da yağmurla gelen sonbahar bazılarını hazırlıksız yakaladı

İstanbul’da beklenen yağmur başladı:

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından İstanbul’da sonbahar yağmurları etkili olmaya başladı. Kent genelinde başlayan yağış, özellikle Avrupa Yakasında yer yer görülürken, yağmuru hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kısa süreli güçlüklerle karşılaştı.

Vatandaşların sığınma arayışı:

Kimi insanlar otobüs duraklarına, kimi apartman altlarına sığınırken oluşan görüntüler kent yaşamının günlük ritminde değişikliklere yol açtı. Öte yandan bazı vatandaşlar sahilde yürüyerek yağmurun keyfini sürmeyi seçti; bu durum farklı tepkilerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Yağışın seyri:

Meteoroloji uyarıları doğrultusunda yağışın ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor. Vatandaşların uyarıları dikkate alarak hareket etmeleri önem taşıyor.

İstanbul'da sonbahar yüzünü gösterdi, beklenen yağmur etkili olmaya başladı