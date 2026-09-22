Dolar 48,8149 +0,01%
Euro 55,8454 -0,20%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.850,27 -0,44%
EUR/USD 1,1438 -0,27%
Brent Petrol 100,39 +0,05%
--°

İstanbul’da yağmurla gelen sonbahar bazılarını hazırlıksız yakaladı

Meteoroloji uyarısının ardından İstanbul’da başlayan yağmur, kentte günlük yaşamı etkiledi; hazırlıksız kalanlar sığınak ararken bazıları keyif aldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 12:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

İstanbul’da yağmurla gelen sonbahar bazılarını hazırlıksız yakaladı

İstanbul’da beklenen yağmur başladı:

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından İstanbul’da sonbahar yağmurları etkili olmaya başladı. Kent genelinde başlayan yağış, özellikle Avrupa Yakasında yer yer görülürken, yağmuru hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kısa süreli güçlüklerle karşılaştı.

Vatandaşların sığınma arayışı:

Kimi insanlar otobüs duraklarına, kimi apartman altlarına sığınırken oluşan görüntüler kent yaşamının günlük ritminde değişikliklere yol açtı. Öte yandan bazı vatandaşlar sahilde yürüyerek yağmurun keyfini sürmeyi seçti; bu durum farklı tepkilerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Yağışın seyri:

Meteoroloji uyarıları doğrultusunda yağışın ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor. Vatandaşların uyarıları dikkate alarak hareket etmeleri önem taşıyor.

İstanbul&#039;da sonbahar yüzünü gösterdi, beklenen yağmur etkili olmaya başladı

İstanbul'da sonbahar yüzünü gösterdi, beklenen yağmur etkili olmaya başladı

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Salihli'de silahlı soygun sonrası kuyumcular dayanışma için kepenk kapattı
images

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç Orhangazi'de son yolculuğuna uğurlan...
images

Müftüler Aydın'da hizmetlerin etkinliği ve eğitim çalışmalarını yeniden ele aldı
images

Aydın'da gençlerin medyaya ilk kadrajı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tavşanlı'da iki gündür kayıp gece bekçisi ormanda ölü bulundu

Emin Olcay savcılardan açıklama bekliyor: yiğitlerin kanı yerde kalmasın

Edirne'de sağanak günlük hayatı etkiledi

Düzce'de yasa dışı bahis ağına büyük operasyon

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği