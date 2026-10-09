İstanbul'da yatırım dolandırıcılığına eş zamanlı darbe: iki çağrı merkezine operasyon

Operasyonun kapsamı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uluslararası yatırım dolandırıcılığı yapan suç şebekelerine yönelik kapsamlı bir soruşturma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şebeke faaliyetlerinin organize edildiği tespit edilen iki ayrı çağrı merkezinin Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde kurulduğu belirlendi.

Soruşturma ve eş zamanlı baskın:

Takip ve değerlendirmelerin ardından polis, delillerin eksiksiz toplanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyona çıktı. Operasyon sırasında şebeke ile ilişkili olduğu değerlendirilen 95 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, adreslerdeki dijital ve fiziki delilleri incelemek üzere incelemeler başlattı.

Şüphelilerin hukuki ve idari durumu:

Gözaltına alınanlardan 62 kişi sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesine götürüldü; sağlık raporlarının düzenlenmesinin ardından bu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerden 32 kişinin sınır dışı edildiği, bir kişinin ise serbest bırakıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında toplanan deliller ve ifadeler doğrultusunda adli süreç devam ediyor.

Kamuoyuna yansıtılan bu tür operasyonlar, uluslararası boyutlu dolandırıcılık ağlarının tespit ve çökertilmesinde teknik takip, saha çalışması ve kurumlar arası koordinasyonun önemini bir kez daha gösterdi.

İSTANBUL’DA ULUSLARARASI YATIRIM DOLANDIRICILIĞI YAPAN SUÇ ŞEBEKELERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 95 ŞÜPHELİDEN 62’Sİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ. ŞÜPHELİLERDEN 32’SİNİN SINIR DIŞI EDİLDİĞİ, BİR KİŞİNİN İSE SERBEST BIRAKILDIĞI ÖĞRENİLDİ.