Dolar 49,3414 +0,12%
Euro 55,3722 +0,19%
Bist 12.213,58 +0,75%
Altın Gram 6.686,52 +1,40%
EUR/USD 1,1228 +0,11%
Brent Petrol 103,41 -0,83%
--°

İstanbul'da yatırım dolandırıcılığına eş zamanlı darbe: iki çağrı merkezine operasyon

İstanbul Emniyeti, uluslararası yatırım dolandırıcılığına yönelik eş zamanlı operasyonda 95 kişiyi gözaltına aldı; 62 şüpheli adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

İstanbul'da yatırım dolandırıcılığına eş zamanlı darbe: iki çağrı merkezine operasyon

Operasyonun kapsamı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uluslararası yatırım dolandırıcılığı yapan suç şebekelerine yönelik kapsamlı bir soruşturma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şebeke faaliyetlerinin organize edildiği tespit edilen iki ayrı çağrı merkezinin Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde kurulduğu belirlendi.

Soruşturma ve eş zamanlı baskın:

Takip ve değerlendirmelerin ardından polis, delillerin eksiksiz toplanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyona çıktı. Operasyon sırasında şebeke ile ilişkili olduğu değerlendirilen 95 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, adreslerdeki dijital ve fiziki delilleri incelemek üzere incelemeler başlattı.

Şüphelilerin hukuki ve idari durumu:

Gözaltına alınanlardan 62 kişi sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesine götürüldü; sağlık raporlarının düzenlenmesinin ardından bu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerden 32 kişinin sınır dışı edildiği, bir kişinin ise serbest bırakıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında toplanan deliller ve ifadeler doğrultusunda adli süreç devam ediyor.

Kamuoyuna yansıtılan bu tür operasyonlar, uluslararası boyutlu dolandırıcılık ağlarının tespit ve çökertilmesinde teknik takip, saha çalışması ve kurumlar arası koordinasyonun önemini bir kez daha gösterdi.

İSTANBUL’DA ULUSLARARASI YATIRIM DOLANDIRICILIĞI YAPAN SUÇ ŞEBEKELERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ...

İSTANBUL’DA ULUSLARARASI YATIRIM DOLANDIRICILIĞI YAPAN SUÇ ŞEBEKELERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 95 ŞÜPHELİDEN 62’Sİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ. ŞÜPHELİLERDEN 32’SİNİN SINIR DIŞI EDİLDİĞİ, BİR KİŞİNİN İSE SERBEST BIRAKILDIĞI ÖĞRENİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kurusıkı tabancaları yivli hale getirip satan şüpheli gözaltına alındı
images

Maltepe'de yıkılan 7 katlı binanın sırrı için enkaz örnekleri alındı
images

İkinci dalga operasyon: Yahşihan'da 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
images

Erzurum'da yolların bilançosu: 9 ayda 29 can, 2 bin 689 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mavişehir'de yeşil aksı birleştirecek yaya ve bisiklet köprüsü

Kurusıkı tabancaları yivli hale getirip satan şüpheli gözaltına alındı

Maltepe'de yıkılan 7 katlı binanın sırrı için enkaz örnekleri alındı

Mahallede köpek çiftliği rahatsızlığı: koku, atık ve kesintisiz havlama

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor