İstanbul'da yeni av sezonu ağlarla ve dualarla açıldı

İstanbul'da 2026-2027 balıkçılık sezonu başladı

İstanbul'da 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesiyle 2026-2027 genel av sezonu 1 Eylül itibarıyla açıldı. Sarıyer Kireçburnu sahilinde düzenlenen törene İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar katıldı; açılışta İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel dua okudu. Balıkçılar yeni sezon için ağlarını denize bırakırken törene katılanlar hem verim hem güvenlik beklentilerini dile getirdi.

törenin ayrıntıları:

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar yaptığı konuşmada, İlimizde 14 bini aşkın balıkçı bulunduğunu, bunların 48 Su Ürünleri Kooperatifi çatısı altında örgütlendiğini ve kentte 57 balıkçı barınağı olduğunu hatırlattı. Parıldar, balıkçılığın sürdürülebilir yürütülmesinin amaçlandığını, kaynakların korunmasının ve balıkların yılda en az bir kez üremelerinin sağlanmasının önemine vurgu yaptı: 'Birlikte gelecek nesillere suyla, hayatla ve bereketle dolu denizler bırakmalıyız.'

balıkçıların temennileri ve yetkili açıklamaları:

Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, mesleğin zorluklarına dikkat çekerek balıkçıları tebrik etti ve seferlerin güvenli geçmesini diledi. Kaya'nın sözleri arasında öne çıkan ifadelerden biri, 'Ne kadar çok balık tutarsanız o kadar ucuz balık yiyeceğiz' oldu; konuşmasını 'Vira Bismillah, rastgele' temennileriyle sonlandırdı. Yetkililer, sezon boyunca hem emniyeti hem de deniz kaynaklarının korunmasını ön planda tutacaklarını belirtti.

Balıkçılar arasında söz alan Balıkçı Reisi Ahmet Bakar, bu sezonun özellikle palamut açısından verimli geçeceği beklentisini paylaştı. Bakar, palamut, sarıkanat ve çinekop açısından denizlerin iyi durumda olduğunu söyleyerek balıkçı meslektaşlarına 'kazalardan uzak, bereketli bir sezon' diledi ve halkı taze ürün tüketmeye teşvik etti.

Sezon açılışı hem kitlesel katılım hem de hizmet altyapısının vurgulandığı bir gündü; yetkililer balıkçıların çalışmalarını daha güvenli ve sürdürülebilir koşullarda sürdürebilmeleri için destek sözü verdi. Balıkçılar ise ağlarını denize atarken hem kısa vadeli bol av beklentisi hem de uzun vadeli stok korunması arasındaki dengeye dikkat çekti.

Yetkililer, av sezonu boyunca kurallara uyulmasının, deniz canlılarının korunmasının ve balıkçı güvenliğinin öncelik olmaya devam edeceğini vurguladı. İstanbul'da başlayan 2026-2027 av sezonu, dualar ve iyi dileklerle açıldı; paydaşlar yeni dönemin hem ekonomik hem ekolojik açıdan olumlu geçmesini umuyor.

İSTANBUL’DA 2026-2027 BALIKÇILIK AV SEZONU AÇILDI