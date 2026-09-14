İstanbul’da yeni eğitim yılı başladı: okullarda dönüşüm, güvenlik ve okuma saati ön plana çıktı

İstanbul’da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı törenle başladı

2026-2027 eğitim-öğretim yılı, Küçükçekmece'deki Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen açılış programıyla resmen başladı. Törene katılan İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentur, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve yeni döneme ilişkin uygulama ve öncelikleri paylaştı.

okul dönüşümü ve oyun alanlarına yapılan yatırım:

Vali Davut Gül, Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmayla okullarda oyun alanlarının artırıldığını ve yaz aylarında fiziki imkanları uygun okullarda dönüşüm yapıldığını aktardı. Gül, özellikle ilkokulların unutulmaya yüz tutmuş oyun alanlarına kavuştuğunu belirterek yeni yapılacak okulların planlamasında bu imkanların daha fazla yer alacağını, mevcut okulların dönüşüm çalışmalarının da sürdürüleceğini söyledi.

güvenlik önlemleri ve uygulama esasları:

Okullarda güvenlik tedbirlerinin üst düzeye çıkarıldığını ifade eden Vali Gül, valiliğin sağladığı olanaklarla standartların yükseltildiğini ve her okul bahçesinde görevli bulunacağını bildirdi. Gül, bahçe görevlilerinin kullandığı el dedektörlerinin önemli bölümünün Valilik tarafından temin edildiğini vurguladı. Turnikelerin her okul için zorunlu olmadığını; bazı okul aile birliklerinin farklı kararlar aldığını söyleyen Vali Gül, amaçlarının mekanları 'hapishane' haline getirmek değil, velilerin çocuklarını güvenle teslim edip alabileceği bir sistem kurmak olduğunu, karakollarla koordinasyonun devam ettiğini belirtti.

Vali Gül ayrıca temizlik ve görünür düzen konusunda da genel iyileştirmeler yapıldığını, öğretmenlerin görsel olarak da düzenli bir görünüme kavuştuğunu ifade etti.

öğretmen gelişimi ve evde okuma çağrısı:

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentur, öğretmenliğin sadece okul duvarlarıyla sınırlı bir meslek olmadığını, eğitimin bireyi hayata hazırlama sorumluluğu taşıdığını belirtti. Yentur, öğretmenlerin toplumun 'ruh mimarları' olduğunu vurgulayarak mesleki gelişim için yeni uygulamaları duyurdu: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumartesi günlerini mesai günü ilan ederek bütün ilçelerde öğretmen akademileri kuracak ve 'Cumartesi Buluşmaları' ile mesleki eğitimi destekleyecek.

Yentur kent genelinde görev yapan 3 bin 13 bahçe görevlisi ve her okulda koordineli bir polisin bulunduğunu hatırlattı. Velilere de eğitimde sorumluluk çağrısı yapan Yentur, ev ortamında eğitimin önemine dikkat çekerek bu akşamdan itibaren evlerde saat 21.00 okuma saati uygulamasının başlatılacağını; ailelerin 'Ben okuyorum, İstanbul okuyor' diyerek çocuklara örnek olmasını istediğini söyledi.

Yetkililer, önümüzdeki dönemde fiziksel yenileme projeleri, güvenlik uygulamaları ve öğretmen eğitimi programlarının takipçisi olacaklarını belirtti; açılış programı öğrenciler ve öğretmenlerin kısa söyleşileriyle sona erdi.

İSTANBUL’DA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KÜÇÜKÇEKMECE’DEKİ CUMHURİYET İLKOKULUNDA DÜZENLENEN TÖRENLE BAŞLADI.