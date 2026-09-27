İstanbul'da yürütülen fon soruşturmasında Tera Portföy başkanı Erdin Özel gözaltına alındı

İstanbul'da yürütülen soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

soruşturmanın kapsamı:

Soruşturmanın yönettiği dosyada, ilgili büro tarafından yürütülen incelemeler sonucu daha önce yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Özel hakkında hukuki süreç derinleştirildi. Soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar sınırlı tutuldu.

uygulanan işlem ve son durum:

Çıkarılan yakalama kararı üzerine Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Erdin Özel yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında atılacak yeni adımların ilgili mercilerce belirleneceği bildirildi.

Soruşturma süreci ve olası hukuki işlemler hakkında yetkili kurumlardan gelecek resmi bilgilendirmeler bekleniyor.

FON SORUŞTURMASINDA TERA PORTFÖY YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDİN ÖZEL GÖZALTINA ALINDI