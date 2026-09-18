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İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması: ünlülerin sağlık kontrolü görüntülendi

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler, sağlık kontrolü için getirildikleri merkezde kameralar tarafından görüntülendi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 16:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması: ünlülerin sağlık kontrolü görüntülendi

Gözaltı süreci ve sağlık kontrolü:

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü isimler, adli işlemler öncesinde sağlık kontrolleri için getirildikleri tıbbi merkezde görüntülendi. Görüntüler, gözaltı prosedürünün kamusal alanda nasıl ilerlediğine dair somut kareler sundu.

Görüntülerin basına yansıması:

Basına yansıyan fotoğraf ve videolarda, gözaltına alınan ünlülerin sağlık kontrolü sırasında eşlik eden güvenlik personeli ve görevli sağlık çalışanlarıyla birlikte olduğu görülüyor. Bu tür görüntüler, kamuoyunda geniş ilgi uyandırırken, aynı zamanda kişisel haklar ve mahremiyet tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

Hukuki süreç ve olası gelişmeler:

Sağlık kontrolü, gözaltı sonrası adli işlemlerin bir parçası olarak rutin şekilde gerçekleştiriliyor. Yetkili kurumların açıklamaları ve soruşturmanın ilerleyişi, sürecin hukuki boyutunu belirleyecek; konuyla ilgili resmi bilgilerin paylaşılması bekleniyor. Kamuoyunda yer alan görüntüler, soruşturmanın akışına dair sınırlı görsel bilgi sağlasa da, hukuki değerlendirme ve soruşturma sonucu resmi mercilerce duyurulacaktır.

Olay, hem medyada hem de sosyal medyada geniş yankı bulurken, gelişmelerin resmi kaynaklardan doğrulanması önem taşıyor. İlerleyen saatlerde yetkili birimlerden gelecek açıklamalar haberin yönünü netleştirecek.

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İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü isimler, sağlık kontrolüne girerken böyle görüntülendi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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