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İstanbul’dan dünya bağlantısına yeni soluk: dördüncü pist ve Megahubs zaferi

İGA CEO’su Selahattin Bilgen, OAG Megahubs 2026 başarısı ile eylül'de hizmete giren dördüncü pistin kapasite ve verimlilik katkılarını CNN'de aktardı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:30

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

İstanbul’dan dünya bağlantısına yeni soluk: dördüncü pist ve Megahubs zaferi

İGA CEO’su Selahattin Bilgen CNN International canlı yayında

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, Londra stüdyosundan CNN International programı Quest Means Business'a canlı yayında katılarak havalimanının son dönemdeki performansını ve bölgesel gelişmelerin etkilerini değerlendirdi. Bilgen, havalimanının küresel sıralamalardaki yükselişini ve altyapı yatırımlarının rolünü aktardı.

Megahubs 2026 başarısının arkasındaki strateji:

Bilgen, OAG tarafından 18 Eylül 2026'da yayımlanan Megahubs 2026 sıralamasında İstanbul Havalimanı’nın dünyanın bağlantı gücü en yüksek havalimanı olarak gösterilmesini uzun vadeli planlama ve kapasite yatırımlarının sonucu olarak nitelendirdi. Konuşmasında, Küresel bağlantı gücünde liderlik elde etmenin, Avrupa’nın en yoğun havalimanı olmanın ardından geldiğini vurguladı ve havalimanının Frankfurt’u geride bırakarak Avrupa’nın en büyük kargo merkezi konumuna yükseldiğini belirtti.

Bilgen ayrıca, İGA'nın uyguladığı verimli operasyon modelinin ve hedef odaklı altyapı yatırımlarının, havalimanının rekabet gücünü artıran temel unsurlar olduğunu söyledi. Söz konusu strateji sayesinde 110’dan fazla havayolu İstanbul Havalimanı’nda faaliyet gösteriyor ve bağlantı gücü sürekli artıyor.

Dördüncü pistin rolü ve bölgesel etkiler:

Eylül ayında hizmete giren dördüncü pistin havalimanına ek kapasite ve operasyonel verimlilik kazandıracağını belirten Bilgen, yeni pistin havayolu ortaklarına yeni değerler sunacağını ifade etti. Yeni pistin hava trafiğine sağladığı destekle operasyonların daha etkin yürütüleceğini aktardı.

Jeopolitik gelişmelerin etkilerine de değinen Bilgen, Orta Doğu hava sahasındaki kısıtlamaların bazı uçuşların iptaline yol açtığını ve bunun yolcu tahminlerine yansıdığını söyledi. Bilgen, İstanbul’un Orta Doğu ve Afrika’daki pek çok ülke için bir geçiş kapısı olduğunu belirterek, bu nedenle yıl sonu yolcu sayısı tahminlerinin revize edildiğini açıkladı.

Canlı yayında yapılan değerlendirmeler, İGA İstanbul Havalimanı’nın hem altyapı hem de operasyonel model açısından küresel bağlantı liderliğini pekiştirme yönünde adımlar attığını gösterdi. Bilgen, yatırımların ve verimli işletmenin önümüzdeki dönemde de havalimanının rekabet avantajını korumasında belirleyici olacağını vurguladı.

İGA İSTANBUL HAVALİMANI CEO’SU SELAHATTİN BİLGEN, CNN INTERNATİONAL’IN &quot;QUEST MEANS BUSİNESS&quot;...

İGA İSTANBUL HAVALİMANI CEO’SU SELAHATTİN BİLGEN, CNN INTERNATİONAL’IN "QUEST MEANS BUSİNESS" PROGRAMINA CANLI YAYIN KONUĞU OLDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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