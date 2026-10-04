İstanbul'dan Erzurum'a eğitim köprüsü: 'Bizim Gök Kubbemiz' buluşması

İstanbul'dan Erzurum'a eğitim buluşması

İstanbul'dan gelen ilçe millî eğitim müdürleri ve şube müdürleri, 'Bizim Gök Kubbemiz' projesi çerçevesinde Erzurum'a gelerek Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'yi makamında ziyaret etti. Görüşmede proje kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı ve taraflar arası iletişim kanalları gözden geçirildi.

Ziyaretin odağı: iş birliği ve tecrübe paylaşımı

Toplantıda, eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar, okul düzeyindeki örnek çalışmalar ve yöneticiler arasındaki tecrübe aktarımına dair değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, karşılıklı gözlemlerini paylaşarak sahadaki uygulamaların yaygınlaştırılmasına ilişkin öneriler sundu.

Projenin önemi ve ziyaretin sonucu

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek meslektaşlarına teşekkür etti. Ekici, projenin öğrenciler arasında ortak değerlerin güçlendirilmesi ve farklı kültürler arasında köprüler kurulması bakımından çok önemli ve değerli olduğunu vurguladı. Ziyaret, iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

"BİZİM GÖK KUBBEMİZ" PROJESİ KAPSAMINDA İSTANBUL’DAN ERZURUM’A GELEN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLERİ VE ŞUBE MÜDÜRLERİ, ERZURUM İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÜLEYMAN EKİCİ’Yİ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.