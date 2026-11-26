İstanbul'la kucaklaşan sabah dolunayı:

İstanbul yeni güne dolunay manzarasıyla uyandı. Güneşin ilk ışıkları kenti aydınlatmaya başlarken, ay da gökyüzündeki yerini koruyarak şehrin silüetiyle aynı kareye girdi.

sabaha eşlik eden ışık oyunları:

Hafif aydınlanan ufuk, gökdelenlerin ve tarihi yapıların konturlarını belirginleştirirken dolunayın yumuşak parlaklığı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Bu tür anlarda gündüz ve gece unsurları bir arada görünerek görsel bir denge oluşturuyor.

görsel etki ve izlenimler:

Sabahın erken saatlerinde görülen dolunay, şehir silüetiyle birleştiğinde izleyenlere güçlü bir estetik etki sundu. Fotoğraf karelerinde hem kentin ritmi hem de gökyüzünün dinginliği bir arada hissedildi; kartpostallık manzaralar kentin sabahına ayrı bir ruh kattı.

Kısa süreli ama etkileyici bu görüntüler, İstanbul'un tanınan silüetiyle birleşerek hem yerel hem de ziyaretçiler için unutulmaz anlar yarattı.

İSTANBUL'DA SABAH ERKEN SAATLERDE ŞEHRİN SİLÜETİYLE BİRLEŞEN DOLUNAY, KARTPOSTALLIK MANZARA SUNDU.