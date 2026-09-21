İstanbulspor, Elvin Mendy'nin anjiyo sonuçlarını paylaştı

İstanbulspor sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı

İstanbulspor Kulübü, Manisa FK karşılaşmasının ardından rahatsızlanan 19 yaşındaki Gambiyalı futbolcu Elvin Mendy ile ilgili resmi açıklama yayınladı. Kulüp, oyuncunun maç sonrası takım otobüsünde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayeti yaşaması üzerine derhal hastaneye götürüldüğünü belirtti.

hastaneye sevk ve ilk müdahale:

Açıklamaya göre Mendy önce Kırkağaç Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne yönlendirildi. Burada yapılan ilk değerlendirme ve klinik bulgular doğrultusunda kalp krizi şüphesi oluşması nedeniyle daha kapsamlı tetkiklerin yapılması amacıyla Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

anjiyo ve tetkik sonuçları:

Manisa Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen anjiyo işlemi sonrası hastane tarafından bildirilen sonuçlarda, kalp damarlarında herhangi bir sorun tespit edilmedi. Kulüp açıklamasında, oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve gerekli kontrollerin ardından takip sürecinin devam ettiği vurgulandı.

Açıklamanın sonunda İstanbulspor, kamuoyuna bilgi verildiğini belirterek Elvin Mendy'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Kulüp, oyuncunun sağlık takibine ilişkin gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini açıkladı.

İSTANBULSPOR KULÜBÜ, MANİSA FK KARŞILAŞMASININ ARDINDAN RAHATSIZLANARAK HASTANEYE KALDIRILAN 19 YAŞINDAKİ GAMBİYALI FUTBOLCUSU ELVİN MENDY’NİN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI.