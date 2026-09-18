istanbul’un anneleri eminönü'nde gazze’nin yetim çocukları için buluştu

Eminönü Meydanı'nda dayanışma ve el emeği sergisi

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları tarafından Gazze'deki yetim çocuklara destek sağlamak amacıyla düzenlenen "İstanbul’un Anneleri, Gazze’nin Çocuklarıyla" adlı hayır çarşısı Eminönü Meydanı'nda açıldı. Etkinlik, el emeği ürünlerin satışa sunulduğu stantlar, dayanışma köşeleri ve çocuklara yönelik mini atölyelerle yarına kadar sürecek program çerçevesinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Etkinlikte neler vardı:

Çarşıda kadınların ürettiği el sanatları ürünleri ile gelen ayni bağışlar vatandaşlarla buluşturuldu. Organizasyonda yer alan çocuk oyun atölyeleri ve çeşitli etkinlikler, hem bağış toplama hem de farkındalık yaratma amaçlarını bir araya getirdi. AK Parti Kadın Kolları teşkilatı, stant gezileri ve fotoğraf çekimleri ile etkinliğin iletişimini güçlendirdi.

Katılımcılar ve organizasyon temsilcilerinin mesajı:

Açılışa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, AK Parti İstanbul milletvekilleri Rabia İlhan, Yıldız Konak Süslü Süslü ve Yücel Arzen Hacıoğulları, Filistin’e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı, akademisyenler ve AK Parti Kadın Kolları üyeleri katıldı. Organizasyonun amacı, maddi katkının yanı sıra Gazze çocuklarına manevi destek sunmak olarak açıklandı.

Saliha Demirer'in değerlendirmesi:

İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer etkinlik sırasında yaptığı değerlendirmede 7 Ekim 2023 tarihini Gazze ve Filistin için bir kırılma noktası olarak nitelendirdi. Demirer, konuşmasında insanlık tarihinin ağır sahnelerinden söz ederek Gazze'de yaşananların özellikle çocukların hayatında silinmez yaralar bırakacağını vurguladı.

Demirer, Gazze'deki bazı çocukların bir daha annesine sarılamayacağı, bazı çocukların babasının sesini duyamayacağına dikkat çekerek yaşananlara rakamlarla değil insan hikâyeleriyle yaklaşılması gerektiğini belirtti. Çocukların; okula gitmesi, özgürce oyun oynaması ve bir aile ortamında büyümesi gerekenlere atıf yapan Demirer, bu hakların soykırım gölgesinde yokluğa ve şiddete terk edildiğini ifade etti.

Kadın dayanışması ve somut iş birliği:

Demirer, kadın bakışı ve anne vicdanıyla hareket ederek Gazzeli yetimlerin umuduna katkı sağlamak istediklerini söyledi. Organizasyonun, Filistin’e Destek Platformu ve Kızılay işbirliği ile düzenlendiği; İstanbul’un annelerinin emeği ve gelen ayni bağışların burada İstanbullularla buluşturulduğu belirtildi. Demirer ayrıca İstanbul’un annelerinin Gazze’de yaşananlara sessiz kalmayacağını ve olayın sorumlusu olarak tanımladığı terör devleti İsraili şiddetle kınadıklarını dile getirdi.

Etkinlik, hem bölgedeki insani duruma dikkat çekmeyi hem de toplanan desteklerle Gazze’deki yetimlerin yaşam koşullarına katkı sunmayı hedefliyor. Hayır çarşısı yarına kadar ziyarete açık kalacak.

İL KADIN KOLLARI BAŞKANI SALİHA DEMİRER, AÇIKLAMALARDA BULUNDU.