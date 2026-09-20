İstanbul’un iki kıtasını pedalla birleştiren organizasyon: L’Etape Türkiye üçüncü kez ev sahibi oldu

organizasyon ve başlangıç:

L’Etape Türkiye by Tour de France, 3. kez İstanbul’da gerçekleştirildi. Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile çok sayıda resmi temsilcinin katılımıyla start aldı. Organizasyonun başlangıcına; İstanbul Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Kaymakamı Yücel Çelik, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Seyda Dursun, Türkiye Bisiklet Federasyonu yetkilileri ve A.S.O. temsilcileri katıldı.

katılımcılar ve protokol:

Yarışa 23 ülkeden 1822 sporcu katıldı. Start, Ümraniye Anadolu Millet Bahçesi’nden verilirken organizasyon yerel ve uluslararası basının yanı sıra geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edildi.

parkurlar ve mücadele:

Etkinlikte üç ana parkur yer aldı: uzun parkur (97,6 kilometre), kısa parkur (41,3 kilometre) ve 31,40 kilometrelik Kıtalararası Deneyim Parkuru. Sporcular, Ümraniye’nin ormanlık alanlarından Boğaz çevresine, kıyı yollarından köprü geçişine uzanan rotalarda dayanıklılık, hız ve strateji sınavı verdi.

kıtalararası rotanın önemi:

Kıtalararası parkur, İstanbul’un coğrafi zenginliğini yarışa taşıdı; hem amatör hem de profesyonel bisikletçilerin şehri farklı açıdan deneyimlemesine olanak sağladı.

uluslararası ilgi ve iklim mesajı:

Organizasyonda uluslararası dikkat çeken bir isim de eski Grand Tour şampiyonu Chris Froome idi. Kariyerinde 4 Tour de France, 2 Vuelta a España ve 1 Giro d’Italia zaferi bulunan Froome’un katılımı, L’Etape Türkiye’nin görünürlüğünü artırdı.

Ayrıca COP31’in iklim eylemi mesajı etkinlik vasıtasıyla bisiklet dünyasıyla buluştu. Türkiye’nin ev sahipliği ve başkanlığında Antalya’da düzenlenecek COP31 için 20 Eylül’de öne çıkarılan "İklim için aynı takımdayız. Değişim için pedallıyoruz" çağrısı, sporun birleştirici gücü üzerinden geniş kitlelere taşındı.

şampiyonlar ve mayolar:

Uzun parkurda erkeklerde Ömer Cumhur Boyraz 02:35:31 ile, kadınlarda Gökçe Demirsoy 02:57:03 ile birinciliği elde etti. Kısa parkurda erkeklerde Recep Ünalan 01:03:09, kadınlarda Aylin Yüce 01:07:34 dereceleriyle günün kazananları oldu.

uzun parkur sonuçları:

Uzun Parkur Erkekler - 97,6 km

Ömer Cumhur Boyraz - Boyraz Cycling Academy - 02:35:31

Martin Stefanov - Blue Rocks - 02:35:32

Peter Dashev - Ferdi - 02:35:32

Uzun Parkur Kadınlar - 97,6 km

Gökçe Demirsoy - Ferdi - 02:57:03

Züleyha Dikbaş - BikePedia Racing Team - 03:01:33

Şeniz Pamuk - Team ISS Academy - 03:02:56

kısa parkur sonuçları:

Kısa Parkur Erkekler - 41,3 km

Recep Ünalan - Team ISS Academy - 01:03:09

Cengiz Güner - BikePedia Racing Team - 01:03:09

Murat Uslu - Büyükçekmece Bisiklet Kulübü - 01:03:09

Kısa Parkur Kadınlar - 41,3 km

Aylin Yüce - Büyükçekmece Bisiklet Kulübü - 01:07:34

Zale Karakaş - Team ISS Academy - 01:16:10

Özger Sınar - Ferdi - 01:17:46

Yarışta Tour de France’ın ikonik mayoları da sahiplerini buldu. Sarı Mayo genel klasman liderlerine, Yeşil Mayo sprint liderlerine, Benekli Mayo tırmanış liderlerine ve Beyaz Mayo 25 yaş altı en iyi performansa verildi. Öne çıkan mayo sahipleri arasında Ömer Cumhur Boyraz, Gökçe Demirsoy, Erkan Güngör ve Petar Dashev yer aldı.

ödül töreni:

Yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde; İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Yanık, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Seyda Dursun, Türkiye Bisiklet Federasyonu yetkilileri ve Chris Froome dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

DÜNYANIN EN PRESTİJLİ SPOR ORGANİZASYONLARINDAN TOUR DE FRANCE’IN RESMİ SERİSİ L’ETAPE TÜRKİYE BY TOUR DE FRANCE, 3. KEZ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.