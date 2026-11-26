İstanbul'un vizyonu IOC'ye sunuldu:

Türkiye, İstanbul'un gelecekte Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapma hedefi doğrultusunda hazırladığı vizyon ve proje planlarını IOC Gelecekteki Ev Sahipleri Komisyonu ile paylaştı. Sunum, 26 Kasım 2026 tarihli Sürekli Diyalog (Continuous Dialogue) süreci kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Toplantı ve katılımcılar:

TRT Spor'un teknik altyapı ve stüdyo desteğiyle yapılan toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Miras Kurulu Başkanı Zeynep Neyza Akçabay, Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve İcra Komitesi Üyesi Ahmet Olmuştur ile Paris 2024'te gümüş madalya kazanan milli sporcu Şevval İlayda Tarhan katıldı. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi yönetimi ve diğer ilgili paydaş kuruluşların temsilcileri toplantıya uzaktan bağlandı.

Sunumun odak noktaları:

Sunumda İstanbul'un ev sahipliği vizyonu ile bugüne kadar yürütülen çalışmalar, spor tesisleri ana planı, kentin organizasyon kapasitesi ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği deneyimi ele alındı. Ayrıca projenin sporculara ve Olimpik Hareketin gelişimine sağlayabileceği katkılar ile geleceğe yönelik planlar hakkında Komisyona bilgi verildi.

Devlet kurumları, yerel yönetimler, Olimpik ve Paralimpik Hareket temsilcileri, sporcular ve ilgili paydaşların iş birliğiyle yürütülen çalışmalarla İstanbul'un uzun vadeli gelişim hedefleriyle uyumlu bir olimpiyat projesinin hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Projenin sporcuları merkeze alan, sürdürülebilir ve gelecek nesillere kalıcı fayda sağlayan bir yapı olarak geliştirilmesi hedefleniyor.

TÜRKİYE’NİN İSTANBUL’DA GELECEKTE OLİMPİYAT VE PARALİMPİK OYUNLARI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPMA HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA HAZIRLADIĞI VİZYON VE PROJE PLANLARI, ULUSLARARASI OLİMPİYAT KOMİTESİ (IOC) GELECEKTEKİ EV SAHİPLERİ KOMİSYONU’NA SUNULDU.