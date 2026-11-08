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İstanbul’un simge yapıları Karabağ zaferinin altıncı yılında Azerbaycan renkleriyle aydınlandı

Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Galata Kulesi, Azerbaycan bayrağı renkleriyle akşamdan sabaha aydınlatıldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 23:20

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

İstanbul’un simge yapıları Karabağ zaferinin altıncı yılında Azerbaycan renkleriyle aydınlandı

kutlamalar kentin simgelerini renklendirdi:

İstanbul'da, Karabağ Zaferi'nin 6'ncı yıl dönümü dolayısıyla kent simgeleri özel bir ışıklandırmayla donatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kırmızı, mavi ve yeşil renklere bürünürken, Galata Kulesi üzerine Azerbaycan bayrağı yansıtıldı.

uygulamanın süresi ve gözlemler:

Işıklandırma uygulaması akşam saatlerinde başladı ve sabah saatlerine dek sürdü. Yapılan aydınlatmalar iki ayrı noktadan havadan görüntülendi; gece boyunca kent siluetinde belirgin bir görsel etki oluşturdu.

etkinliklerin bağlamı:

Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmasının 6'ncı yılı vesilesiyle devam eden kutlamalar çerçevesinde gerçekleştirilen bu uygulama, şehirdeki diğer anma ve etkinliklerle eş zamanlı ilerledi.

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Karabağ Zaferi'nin 6'ncı yılında İstanbul'un simge yerleri Azerbaycan bayrağıyla aydınlatıldı

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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